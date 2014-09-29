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صرف المعاشات أول أكتوبر بمناسبة العيد

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أعلنت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، تقديم ميعاد صرف معاشات شهر أكتوبر اعتبارا من أول أكتوبر بدلا من اليوم العاشر من نفس الشهر لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ممن يصرفون معاشهم من خلال هيئة البريد والبنوك.

وقالت في تصريحات، الاثنين، إن المعاش سيتضمن صرف الفروق المستحقة لحالات المعاش المبكر، وفقا للقانون 120 لسنة 2014، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي تيسيرا لأصحاب المعاشات نظرا لحلول عيد الأضحى المبارك وما يستلزمه من أعباء إضافية على أصحاب المعاشات ومراعاة للبعد الاجتماعي لهم والمستحقين عنهم.

وأشارت الوزيرة إلى أن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص سيتحملان أية أعباء مالية تترتب على تقديم مواعيد صرف المعاشات لمستحقيها.

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