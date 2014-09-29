مكاسب الزمالك من إعارة عبد الشافي: 50 ألف جنيه يوميا .. وفرصة لسمير

يفصل التوقيع على العقود انضمام محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك إلى أهلي جدة مقابل 1.2 مليون دولار .. فما هي المكاسب التي ربما تعود على القلعة البيضاء.

الزمالك خسر الظهير الأيسر الأساسي الوحيد له في القائمة، بجانب أنه لن يستطيع أن يضم بديلا له في يناير بعد إغلاق قائمته هذا الموسم كاملا.

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ولكن هناك أشياء ربما تعود بالنفع على الزمالك، يستعرضها FilGoal.com.

1) 50 ألف جنيه يوميا

عبد الشافي سينتقل ستة أشهر إلى أهلي جدة مقابل 1.2 مليون دولار هذا المقابل يقدر بالجنيه المصري حوالي 8 مليون و600 ألف جنيه مصري تقريبا في ستة أشهر.

وهذا الرقم يعادل تقريبا مليون و400 ألف جنيه شهريا، ويوميا يدخل خزينة النادي الأبيض مبلغ يقترب من 50 ألف جنيه.

2) فرصة لسمير

أحمد سمير الظهير الأيسر لنادي الداخلية المنضم للزمالك لا يجد فرصة للاعب كجناح مثلما كان يجيدها مع فريقه السابق ومنتخب مصر للشباب.

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ورحيل عبد الشافي بات سمير هو المرشح بقوة للمشاركة في هذا المركز من جديد، مثلما فعلها مع ربيع ياسين المدير الفني في كأس الأمم الإفريقية.

3) صالح موسى

اللاعب المنضم من الإسماعيلي لم يدخل قائمة الزمالك في أي مباراة نظرا للاعتماد على حازم إمام يمينا، وعبد الشافي يسارا.

اعتمد حسام حسن المدير الفني الحالي للزمالك منذ ولايته على موسى في مركز الظهير الأيسر تحسبا لتعويض أي ما قد يصيب عبد الشافي.

وبرحيل عبد الشافي ربما يكسب الزمالك لاعبا إضافيا في هذا المركز.