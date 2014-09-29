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وزير الخارجية الإسرائيلي ‬: ‫‏عباس‬ بلا شرعية ولا يمثل الفلسطينيين

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وزير الخارجية الإسرائيلي ‬: ‫‏عباس‬ بلا شرعية ولا يمثل الفلسطينيين وزير الخارجية الإسرائيلي ‬: ‫‏عباس‬ بلا شرعية ولا يمثل الفلسطينيين

وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “فقد شرعيته” كرئيس للسلطة الفلسطينية.

وأضاف ليبرمان، الذي كان يتحدث لعدد من الصحفيين اليوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن محمود عباس “لم تعد له شرعية للحديث باسم الشعب الفلسطيني”.

وأردف قائلا “إنني لم أعد واثقا من شرعية عباس، وهناك شكوك بشأن شرعيته كمتحدث باسم الفلسطينيين، إنني أشك كثيرا في سلطاته”.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي خطاب عباس أمام، الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام، بأنه “خطاب تحريضي ورسالة تنم عن الكراهية وتؤكد أنه لاتوجد لديه نيه لعقد سلام معنا”.

ومضي قائلا “إن عباس يسعي الي حل مشاكله الداخلية عبر اللجوء الي لغة بلاغية وتحريضية وأعتقد أنه ضل الطريق”.

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