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مرتضى منصور: الزمالك سينافس بقوة على بطولة الدوري

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مرتضى منصور: الزمالك سينافس بقوة على بطولة الدوري مرتضى منصور: الزمالك سينافس بقوة على بطولة الدوري

 

الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن مجلس إدارة القلعة البيضاء بالكامل يدعم الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة حسام حسن، بغض النظر عن النتيجة السلبية التي حققها الأبيض أمام نظيره اتحاد الشرطة في الجولة الثالثة من الدوري التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف منصور فى تصريحات للصحفيين اليوم أن الفريق يسير بخطى جيدة في بطولة الدوري، وأصبح هناك انسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، مؤكدًا أنه متفائل بالفترة المقبلة في ظل وجود حسام حسن على رأس القيادة الفنية.

ووأوضح أن فريقه لن يتنازل عن التتويج بدرع الدوري هذا الموسم لإسعاد الجماهير البيضاء، وخاصة بعد الصفقات المتميزة التي تعاقد معها النادي.

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