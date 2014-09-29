سفير مصر بنواكشوط ينقل تهنئة من محلب لرئيس وزراء موريتانيا لتولية منصبه الجديد

استقبل رئيس الوزراء الموريتاني يحي ولد حدمين السفير المصري لدي موريتانيا أحمد فاضل يعقوب، لنقل تهنئة من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له وللشعب الموريتاني الشقيق كل التوفيق.

وأعرب يعقوب عن رغبة مصر في أن تشهد العلاقات بين البلدين في المرحلة الحالية مشروعات تعاون مهمة خاصة في المجال الاقتصادي بما يعود بالنفع علي البلدين.

كما أثني يعقوب علي العلاقات بين البلدين العربيين الشقيقين في المرحلة الحالية واصفاً إياها بالممتازة، ومؤكداً على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين.