' تعاقد سان جيرمان مع ديفيد لويز جنون '

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن روى هودجسون المدير الفنى للمنتخب الانجليزي، تحدث بصورة سيئة عن المدافع البرازيلى ديفيد لويز الذى انتقل الى باريس سان جيرمان.

فقد كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الاثنين أن هودجسون التقى مصادفة فى وقت سابق من الصيف الحالى مع ناصر الخليفى رئيس النادى الفرنسى العملاق ومدربه لوران بلان حيث لم يكتف بأن يتبادل معهما حديثا وديا بل انه تطرق الى الحديث عن أوضاع الفريق وقال رأيه بصراحة فى بعض لاعبيه وعلى رأسهم لويز.

ونسبت ليكيب الى مدرب منتخب الاسود الثلاثة انه قال فى حديثه مع الخليفى وبلان " كيف يمكن لناد كبير مثل ناديكم أن يتعاقد مع لاعب مثل لويز يرتكب خطأ فادحا واحدا على الاقل فى كل مباراة يلعبها، أن التعاقد معه مقابل 50 مليون يورو يعد نوعا من الجنون".

وكان لاعب تشيلسى السابق قد وقع لباريس سان جيرمان فى مطلع الصيف الماضى قبل أن يظهر بصورة كارثية فى مونديال البرازيل الاخير مع منتخب السامبا، ولم يشارك اللاعب البرازيلى الدولى مع باريس سان جيرمان الا فى ست مباريات فقط حتى الان .