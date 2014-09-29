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«إخوان منشقون» يعلن خوض انتخابات «النواب»

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أعلن عمرو عمارة، منسق تحالف «إخوان منشقون»، نية التحالف في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في محاولة لدمج شباب التيار الإسلامي في المشهد السياسي.

وطالب في بيان صادر عنه، الإثنين، بتوفير مناخ إعلامي «مناسب» من شأنه أن يحتوي جميع الأطراف، ولا يقصي أحدًا بعينه.

وأكد «عمارة» أن استمرار تجاهل الدولة لشباب التيار الإسلامي، هو ما دفعهم لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة من خلال المشاركة في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أنهم سيوفرون الدعايا الانتخابية بجهودهم الذاتية، وأنهم لا يمتلكون إمكانات مادية «ليكونوا منافسين أقوياء لرجال الأعمال».

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