محافظ القليوبية ينقل مسؤولاً بالديوان لتوزيعه دعاية انتخابية لترشحه في البرلمان

قرر المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، الإثنين، نقل عبدالمحسن عبدالفتاح عمر، وشهرته «شعيب عمر»، وكيل إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، لقيامه بتوزيع دعاية انتخابية لترشحه عن دائرة مدينة بنها في البرلمان المقبل.

وقال «عبدالظاهر» خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، إن الدعاية اﻻنتخابية داخل المصالح ممنوعة بأي شكل من اﻷشكال، مشيرًا إلى أننا قررنا نقل الذي وزع الدعاية للتأكيد على هذا القرار، وليكون عبرة للآخرين في عدم استغلال المصالح الحكومية في الدعاية ﻷي مرشح.

وأوضح محافظ القليوبية أنه تلقى خطابًا من المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بشأن الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وحذر «عبدالظاهر» الجميع بقوله «لو سمعت أن مسؤول استضاف مرشحًا للدعايا الانتخابية ملوش مكان معايا»، مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة جديدة لا مجال فيها للمجالات، مضيفًا: «لو أخويا مرشح ومش على المستوى مش هنتخبه، واللى هيخالف هيزعل منى ومحدش له خاطر بالذات خلال فترة الانتخابات».