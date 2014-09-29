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إزالة 26 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بسوهاج‎

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إزالة 26 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بسوهاج‎ إزالة 26 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بسوهاج‎

أرشيفية

تنفيذًا لتعليمات اللواء “محمود عتيق” محافظ سوهاج بشأن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية  و في إطار قرارات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية.

قامت الوحدات المحلية لمركزي أخميم والمنشاة تحت إشراف م .علاء ياسين سكرتير عام المحافظة بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج والإدارات الزراعية المختلفة وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات أمن سوهاج ومراكز الشرطة المختلفة ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة بالامس أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 26 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منها إزالة عدد 17 حالة تعدي بناحية مركز أخميم وعدد 9 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بناحية مركز المنشاة.

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