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ضبط 20 سلاح ناري و124 هاربًا و 10آلاف مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالسويس

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ضبط 20 سلاح ناري و124 هاربًا و 10آلاف مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالسويس ضبط 20 سلاح ناري و124 هاربًا و 10آلاف مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالسويس

أرشيفية

شنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن السويس، حملة أمنية مكبرة، استهدفت العناصر الخارجين عن القانون وحاملي الأسلحة النارية ومتجري المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

تلقى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس إخطارًا من العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية  يفيد بتمكن الحملة من ضبط 20 سلاح ناري بحوزة 20 مسجل خطر بالإضافة إلى 12 من تجار المواد المخدرة بكميات وأنواع مختلفة .

كما تم ضبط 124 هارب من تنفيذ الأحكام القضائية ” 23 جنائي – 29 حبس مستأنف – 91 حبس مستانف – 79 غرامات “، كما تم ضبط ” 10118 “مخالفة مرورية.

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