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هكذا هنّأ بن أفليك العريس جورج كلوني

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الإثنين 29-09-2014 13:33

برغم أن الممثل الشهير Ben Affleck لم يستطع حضور زفاف النجم العالميGeorge Clooney، فإن ذلك لم يمنعه من أن يرسل له تهنئة على طريقته الخاصة.
فقد هنأ Affleck زميله Clooney بمناسبة زفافه واللبنانية أمل علم الدين، في رسالة أرسلها إليه ، بسبب وجوده في نيويورك من أجل فيلمه الجديد.
وجاء في الرسالة: "نعم، هناك أناس متواجدون في البندقية، وآخرون منشغلون بالعمل... ولكن الأمر المهم أن Clooney وجد فتاة رائعة مثل علم الدين،... أتمنى لهما زفافاً سعيداً".
يذكر أن حفل الزفاف الرسمي للثنائي أمل علم الدين و George Clooney سيتم نهار الإثنين في Farsetti palazzo. وسيكون فستان زفاف أمل من تصميم Sarah Burton التي تعمل في دار Alexander McQueen ، فيما بدلة Clooney ستكون من مجموعة Giorgio Armani.

 

جورج كلوني وأمل علم الدين في أول إطلالة علنية بعد الزواج

 

 

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