تشيلسي تنجب الحفيدة الأولى لبيل وهيلاري كلينتون

بسعادة كبيرة، أنجبت Chelsea Clinton، ابنة Bill وHillary Clinton، طفلة من زوجها Marc Mezvinsky، وأطلقا عليها اسم Charlotte Clinton Mezvinsky.

Charlotte هي الحفيدة الأولى للرئيس السابق وزوجته، وزيرة الخارجية السابقة.

وقد عبّر الجدان عن سعادتهما الكبيرة بقدوم الحفيدة بعد طول انتظار، عبر صفحاتهما الاجتماعية.

وكذلك أعلنت Chelsea خبر إنجابها في مستشفى " Lenox Hill" في مانهاتن، من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنّ Chelsea Clinton، البالغة من العمر 34 عاماً، وزوجها المصرفي Marc Mezvinsky، البالغ من العمر 36 عاماً، تزوّجا في حزيران/يونيو من عام 2010، ثمّ أعلنت Chelsea عن حملها في نيسان/أبريل المنصرم.

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