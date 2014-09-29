شهر عسل جورج كلوني وأمل علم الدين في المغرب

يبدو أنّ المغرب قد فتحت أبوابها الواسعة لاستقبال أهمّ نجوم هوليوود في الآونة الأخيرة.

فبعد Tom Cruise وDaniel Craig، اختار النجم العالمي George Clooney وزوجته اللبنانية أمل علم الدين مدينة مراكش في المغرب لقضاء شهر العسل.

وقرّر George وأمل التوجّه إلى مدينة مراكش الهادئة للاستمتاع بشهر العسل، بعد انتهاء مراسم الزفاف المحدّدة بـ4 أيام.

يُشار إلى أن المراسم الرسميّة للزواج ستُقام اليوم الإثنين في مبنى بلدية البندقية بقصر كفارسيتي، الذي يعود إلى القرن الرابع عشر، حيث أعلن مسؤولو البندقية إغلاق عدد من الشوارع الضيّقة في المدينة لمدة ساعتين خلال يوم الزفاف.

جورج كلوني وأمل علم الدين في أول إطلالة علنية بعد الزواج