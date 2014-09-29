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الأمن يستخدم الصواعق الكهربائية لتفريق الحضور في عزاء خالد صالح

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الأمن يستخدم الصواعق الكهربائية لتفريق الحضور في عزاء خالد صالح الأمن يستخدم الصواعق الكهربائية لتفريق الحضور في عزاء خالد صالح

الإثنين 29-09-2014 14:56

القاهرة_ أحمد عاشور تصوير : سامح المنسي

يشهد مسجد عمر مكرم عزاء النجم الراحل خالد صالح وسط حضور غير مسبوق من نجوم الوسط الفني، الذين تسابقوا لتقديم واجب العزاء في واحد من أكثر النجوم المحبوبين في والوطن العربي.
كان من أوائل الحاضرين الفنانون محمد هنيدي وخالد الصاوي وأحمد السقا حيث حرصوا على تلقي واجب العزاء في الفقيد، وكان يرافقهم ابنه في حين قامت زوجته وابنته باستقبال الفنانات اللواتي حضرن لتقديم واجب العزاء.
شهد العزاء حضوراً كثيفاً من النجوم والجمهور ما تسبّب في ازدحام غير عادي، دفع المقرىء لأكثر من مرة بمطالبة الحاضرين بالمغادرة حتى يتسع المكان للمعزين.
لم يكن حضور تامر حسني أو حسين الجسمي حضوراً عادياً بل رافقه ازدحام غير عادي من الجمهور الذي تدافع على النجمين، ما دفع الامن للتدخل بشكل حاسم وتم استخدام الصواعق الكهربائية لتفريق الجمهور الذي تدافع بصورة كان من الصعب السيطرة عليها.
عدد غير تقليدي من النجوم حضروا للعزاء منهم محمود عبد العزيز وعادل إمام ومنة فضالي ويسرا والهام شاهين وليلى علوي وأحمد عدوية وعمرو سعد وعمرو وشريف عرفة وخالد يوسف ومصطفى قمر وهاني رمزي وأحمد زاهر وآسر ياسين وجمال سليمان وأمير كرارة وأحمد رزق والمخرج خالد يوسف وخالد سليم وأشرف عبد الغفور ونبيل الحلفاوي وغيرهم كثير ممن آلمهم فراق نجم استثنائي أجمع على حبه كل من عرفه ومن لم يعرفه.

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سيدتي

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