فريق عمل مسلسل "أسرار" مستاء من نادية الجندي

لا صوت يعلو في مسلسل "أسرار" عن صوت بطلته نادية الجندي، فهي الآمر الناهي في كل تفاصيل العمل.

فلا المخرج وائل فهمي عبد الحميد أو المنتج محمد مختار له القرار في أي تفصيل من تفاصيل العمل، إذ أنه ومنذ مساهمة الفنانة الملقبة بنجمة الجماهير بمبلغ مادي كبير لتمويل المسلسل لإنقاذه من الإيقاف، أصبحت هي المتحكمة في كل شيء، فهي تفكر حالياً في توقيت عرض المسلسل سواء في شهر أكتوبر أم في شهر رمضان القادم كما أنها هي من تقرر متى سيتم استئناف التصوير.

كل التفاصيل إذاً في يد عرّابة العمل نادية الجندي وفق ما صرّحت به مصادر في العمل لـ"سيدتي نت"، حيث تسود حالة من التململ بين العاملين في المسلسل، بسبب ما أسموه بتحكّم نادية الجندي الزائد عن حدّه في العمل.