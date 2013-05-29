توزيع ملخصات جميع المواد للشهادة الثانوية ببورسعيد مجانا

بدأت منذ قليل، نقابة المعلمين ببورسعيد، توزيع ملخصات لجميع المواد الدراسية لطلبة الشهادة الثانوية ببورسعيد بقسميها الأدبى والعلمى، لكبار مستشارى المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم "بالمجان"، بعد قضاء 30 منهم ثلاثة أيام ببورسعيد، لمراجعة الدروس والمناهج التعليمية المقررة أثناء فترة توقف الدراسة لمدة خمسة أسابيع ببورسعيد بسبب الأحداث الدامية التى شهدتها عقب السادس والعشرين من يناير الماضى وقت الحكم فى قضية استاد بورسعيد.

وكان محافظ بورسعيد، قد كرم بقاعة المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، 30 مستشارا فنيا من وزارة التربية والتعليم فى جميع المواد الدراسية للشهادة الثانوية، بعدما أجروا على مدار ثلاثة أيام، مجموعات تقوية مكثفة، لطلبة بورسعيد، نظرا لظروف توقف الدراسة بالمدينة لمدة زادت عن الخمسة أسابيع .

وقال أحمد عرابى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن الإقبال على المجموعات المجانية كان غير متوقع، وكانت القاعات ممتلئة بالطلبة، مما يدل على حرص طلبة بورسعيد على تحصيل ما فاتهم خلال فترة توقف الدراسة، حتى لا يفاجئوا بأسئلة عنه فى امتحان نهاية العام الدراسى.