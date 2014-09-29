غادة عبد الرازق: لهذا السبب لم أتابع مسلسل هيفا وهبي

تثير الجدل مع كل عمل فني جديد تقدمه، فبمجرد الإعلان عن مسلسلها "السيدة الأولى" خرجت العديد من الأخبار التي تؤكد أنها تجسد شخصية السيدة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إنها غادة عبد الرازق التي تحدثت عن حقيقة تقاضيها أجراً يتعدى العشرين مليون جنيه، ورأيها في شكل المنافسة مع النجوم الكبار، أمثال: عادل إمام ومحمود عبد العزيز ويحيى الفخراني ويسرا، كما تحدثت عن هيفاء وهبي وحفيدتيها خديجة وجويرية وكشفت عن حقيقة دخول ابنتها روتانا الوسط الفني.

ظهرت في مسلسل «السيدة الأولى» بأداء مختلف ومميز. هل أرهقتك الشخصية أثناء تجسيدها؟

كنت أبحث عن شخصية جديدة ومختلفة لأجسدها في رمضان هذا العام، فأعمالي الدرامية بالأعوام الماضية حققت نجاحاً كبيراً، ومع كل نجاح كنت أشعر بالقلق والتوتر الشديد؛ لأنني أؤمن بمقولة أن الوصول للنجاح طريقه سهل ولكن الحفاظ عليه أمر صعب، ولذلك كنت أدقق كثيراً في اختياراتي الفنية وأفكر أكثر من مرة قبل الموافقة عليها، ولكن عندما قرأت سيناريو «السيدة الأولى» أعجبت به وجذبني من اللحظة الأولى؛ لأن تلك الشخصية لم تقدم من قبل في الدراما وليست مستهلكة، رغم أهميتها وصعوبتها في نفس الوقت. ولقد حاولت أن أقدم تلك الشخصية دون تقمصها من شخصيات موجودة بالواقع، بل إنني اعتمدت على السيناريو ووضع بعض التفاصيل التي تتطلبها الشخصية من خلال الأداء، وأعتقد أنها وصلت لقلوب الجمهور بالشكل الذي كنت أتمناه.

قصتي مع أصالة

تهتمين دائماً بوجود نجمة لغناء تتر أعمالك الدرامية...

قاطعتني قائلة: «التتر من العوامل الهامة جداً لنجاح العمل الدرامي، وهو من أولى الأشياء التي تلفت نظر المشاهد للمسلسل. لذا، فلا بد من الاهتمام به والحرص على اختيار نجوم كبار في مجال الغناء لتقديمه، ولمست ذلك بنفسي خلال الأعوام الماضية، فمثلاً مقدمة مسلسل «حكاية حياة» الذي عرض برمضان الماضي وكانت الأغنية بعنوان «مشاعر» غناء النجمة شيرين عبد الوهاب حقق نجاحاً وصدىً ضخماً مع الجمهور لدرجة أن الكثيرين أصبحوا يرددون كلمات الأغنية في الأيام الأولى من عرض المسلسل، وهذا النجاح يعود بالإيجاب على المسلسل كله، ولذلك أحرص دائماً على اختيار كلمات جديدة وفي نفس الوقت تتناسب مع أحداث المسلسل وتكون بصوت نجم كبير يعشقه الجمهور.

وكيف جاء اختيارك للمطربة أصالة لغناء مقدمة العمل هذا العام؟

أصالة من المطربات اللواتي أعشق أصواتهنّ، وأحرص دائماً على متابعة كل جديد لها، فهي تمتلك حنجرة ذهبية ولديها قاعدة جماهيرية عريضة على مستوى العالم العربي كله، واشتراكها في غناء مقدمة وخاتمة المسلسل يعتبر إضافة كبيرة للعمل ككل، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً مع الجمهور. وأصبحت أستمع لها كثيراً في العديد من الأماكن، وسعيدة جداً بالأغنية على المستوى الشخصي، خصوصاً أنها تغنى بصوت مطربة لها قيمتها الفنية الكبيرة في عالم الغناء.

لم أخش منافسة النجوم الكبار

وما هي المسلسلات التي حرصت على متابعتها في رمضان الماضي؟

تعودت كل عام على مشاهدة كافة المسلسلات التي تعرض. ولكن، هذا العام، لم أستطع متابعة أي عمل درامي بسبب انشغالي بالتصوير خلال شهر رمضان، حتى مسلسلي لم أتابعه لنفس السبب، ولكنني سأتابع كافة المسلسلات في العرض الثاني لها. وفي المجمل، أرى أنه كان هناك عمالقة في موسم رمضان هذا العام، مثل الزعيم عادل إمام والساحر محمود عبد العزيز والفنان الكبير يحيى الفخراني، وأعمالهم بالتأكيد تحمل قيمة فنية كبيرة لأن لديهم تاريخاً كبيراً في الفن.

وما رأيك في مسلسل «كلام على ورق» بطولة هيفاء وهبي وإخراج محمد سامي؟

لم أشاهده حين عرضه بسبب انشغالي الدائم. ولكنني أنوي متابعة كافة الأعمال الدرامية وليس «كلام على ورق» فقط خلال إعادتها، فهيفاء وهبي صديقتي ومن النجمات القريبات لقلبي على المستوى الشخصي والمهني، وأتمنى لها كل النجاح والتوفيق في كافة أعمالها الفنية التي تقدمها. كما أنني لم أتعود أن آخذ موقفاً من أي عمل فني نتيجة علاقتي بالقائمين عليه أو فريق عمله (تقصد خلافاتها مع محمد سامي) بل أحرص على متابعة كافة الأعمال سواء لأصدقائي أو للزملاء بالمهنة.

حفيدتاي

تحرصين دائماً على نشر صور لحفيدتيك خديجة وجويرية، ألا تخافين عليهما من الحسد؟

إطلاقاً.. فهما تمثلان لي معنى السعادة والفرحة بحياتي، وأحب أن أشارك جمهوري كل شيء سواء بعملي أو حياتي الخاصة، ولذلك أهتم دائماً بنشر صوري على «إنستغرام» و«فيسبوك» و«تويتر» وتلقّي آراء جمهوري بشأنها؛ لأنني أشعر بذلك أنني قريبة منهم وعلى تواصل معهم دائماً. وهم أيضاً يشعرون وكأنهم يجلسون معي بمنزلي طوال الوقت، لدرجة أنني نشرت في أحد الأوقات مجموعة صور تظهر كافة تفاصيل منزلي الجديد ولم أخف من الحسد وقتها، فأنا أعلم جيداً مقدار حب جمهوري لي، والذي يحب إنساناً لا يمكن أن يحسده لأن الحسد ناتج عن الحقد والكراهية، والحمد لله عشقي لجمهوري كبير جداً وهذا ما يجعلني أتواصل معهم يومياً حتى في أوقات انشغالي بالتصوير، وأعتبر حب الجمهور لي كنزاً كبيراً أقدّره وأحاول الحفاظ عليه طوال حياتي.

تردد أن ابنتك روتانا تفكر في دخول الوسط الفني. فما مدى صحة ذلك؟

هذا الكلام خاطئ تماماً وليس له أي أساس من الصحة، وقد استمعت إلى تلك الشائعات مؤخراً بل وصلت إلى أنها نشرت بعض الأخبار التي تؤكد أنها ستدخل فيلم بعنوان «حجر أساس». وهذا أيضاً غير صحيح، فابنتي روتانا لا تفكر في التمثيل، ولم تسع لذلك بأي وقت من الأوقات. فهل من المنطقي أن تقدم على تلك الخطوة الآن وهي ترعى طفلتيها؟

زوجي "آخر الرجال المحترمين"

وما هو شكل علاقتك بزوجك الإعلامي محمد فودة؟

زوجي محمد متفهّم لطبيعة عملي ويقدّر تماماً حجم المجهود الذي أبذله، سواء في التحضير للعمل أو فترة تصويره ويسعى دائماً للوقوف بجانبي ومساعدتي في اختياراتي الفنية بما يتناسب معي، ودائماً ما أقول عنه أنه «آخر الرجال المحترمين» لأنه يقدّر جيداً قيمة المرأة ويعرف كيف يتعامل معها، والعلاقة بيننا يجمعها الودّ والتفاهم والانسجام لأننا كنا أصدقاء لأكثر من عشرين عاماً قبل زواجنا، ومع مرور الوقت لم تتأثر العلاقة بيننا أبداً بل إنها تقوى مهما مرت بظروف قاسية في بعض الأحيان، وأتمنى له كل النجاح في خطواته المهنية القادمة لأنه يستحق كل خير.

حقيقة أجري

مـا حقـيقة زيادة أجرك في مسلسل «السيدة الأولى» حتى تجاوز العشرين مليون جنيه؟

بابتسامة.. هذا الرقم مبالغ فيه ولم أتقاض هذا الأجر نظير المسلسل، وعموماً الأجور يحددها السوق على حسب نجومية كل فنان ومدى نجاحه ونسب مشاهدة أعماله الفنية في الأعوام الأخيرة. وبالتأكيد، إذا اشترطت أجراً لا أستحقه سيرفض المنتج دفعه لأنه في النهاية يبحث عن الربح، ولكل فنان أجره المتعارف عليه في السوق، ولم يحدث في أي عمل فني لي نشوب خلافات على الأجر لأنني لا أبالغ فيه أبداً، لذا فالحديث عن هذا الأمر مجرد تكهنات من البعض ليس أكثر من ذلك.

5 ايام لا تنساها

1 ما هي الذكرى المميزة بالنسبة لك؟

أهم ذكرى بالنسبة لي هي ليلة زفاف ابنتي روتانا وشعوري بفرحتها التي كانت تملأ عينيها، فكل أم تحلم بأن تعيش هذا اليوم وتقوم بإلباس ابنتها فستان الزفاف بيدها. وهذا ما حققته بالفعل. لذلك، فهو من أحلى الذكريات بالنسبة لي.

2 وما هو اليوم الذي لم تنسيه أبداً؟

يوم ولادة ابنتي أول مرة لابنتها خديجة. فرغم أنني كنت خائفة عليها جداً ولكنني كنت في غاية السعادة والفرح، لأنها أعطتني شعوراً لم أحس به من قبل ولم أكن أعيشه قبل تلك اللحظة. لذا، فهي من اللحظات التي لا تنسى بحياتي.

3 ما هو اليوم الذي تتمنين نسيانه؟

هناك أيام صعبة كثيرة مرت بحياتي ولكنني لا أريد دائماً أن أذكّر نفسي بالأيام العصيبة. لذا، لا أرغب في ذكرها، كما أنني تعودت دائماً أن أغفل الأشياء التي تشعرني بالحزن أو الغضب وأتحدث فقط على الأيام الجميلة التي مرت بحياتي.

4 صفي لنا يوماً برفقة من تحبين أن تقضيه؟

كل إجازاتي تكون برفقة من أحب، فعادة ما أسافر مع زوجي الإعلامي محمد فودة ونقضي أياماً أكثر من رائعة وأيضاً مع ابنتي وحفيدتيّ، ولكن في رحلتي الأخيرة لجزر المالديف لم يسافر معي زوجي لانشغاله بالعمل في مصر وعدم استطاعته أخذ إجازة في هذا التوقيت وكذلك ابنتي روتانا لم تستطع السفر معي. فقضيت تلك الرحلة بمفردي، وانتقلت بعدها إلى دبي لاستكمال الإجازة.

5 يوم حققت به نجاحاً كبيراً..

اليوم الأول من عرض أي عمل فني لي واستقبالي لردود أفعال الجمهور عليه، في هذا اليوم أشعر بالنجاح والفخر بما قدمته وأنسى كل التعب والإرهاق الذي مررت به أثناء فترة تصوير العمل.

تابعوا المقابلة كاملة مع نجمة غلاف "سيدتي" غادة عبد الرازق في العدد الجديد من المجلة.

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