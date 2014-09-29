فوبيا النجوم الأتراك:هذا ما يخيفنا

مهما كان الإنسان قوياً وشجاعاً فلا يمكن أن نغفل أنّ لكلّ منا نقطة ضعف، وشيئاً نخاف منه جداً، وهو أمر ليس بيدنا، والمشاهير الأتراك يعترفون بوجود أشياء تخيفهم جداً لكن هناك خوف واحد أكبر لا يجرؤون على إخفائه، فما هو؟

السلطانة خديجة تخاف المرتفعات

الممثلة التركية النصف ألمانية سلمى أرجش الشهيرة بالسلطانة خديجة تخشى المرتفعات ولا تقوى على النظر إلى الأسفل إن تواجدت في مكان عالٍ. وتخاف أيضاً الغوص لئلا تغرق في البحر.

السلطانة هيام تعاني من رهاب البحر

اقتربت قليلاً زميلتها النصف ألمانية من جهة الأم مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام من الخوف ذاته، لكن ليس من الأعلى والمرتفعات بل من الأسفل والبحر تحديداً. فهي تعاني منذ طفولتها من رهاب البحر، وتخشى ركوب القوارب واليخوت البحرية، وفعلتها مؤخراً في إجازتها البحرية الأخيرة التي أمضتها مع حبيبها السابق ووالد ابنتها لارا جان أتيش في ساحل بودروم حيث ركبت برفقته من تأثير الحب القارب واليخت معاً مع أصدقاء مشتركين لهما.

فاطمة تخشى التحرّش الجنسي

على عكسهما الممثلة التركية بيرين سات الشهيرة بسمر في «العشق الممنوع» وفاطمة في المسلسل الشهير «فاطمة» تخشى التحرّش الجنسي كأي امرأة عادية، وخوفها من التحرش كان وراء حماسها الشديد لدور فاطمة المناهض بفكرته ومضمونه للقانون التركي الذي يبيح تزويج ضحيّة الاغتصاب من مغتصبها المجرم وإسقاط عقوبة السجن عنه.

مهند يخشى أن ينتهي المطاف به وحيداً

المدهش هو أن صديقها الممثل التركي الوسيم كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند محبوب ملايين النساء في تركيا والعالم العربي ودول كثيرة الذي يتنقّل من حب إلى حب، ومن عارضة أزياء لأخرى حتى دخل قصة حب جديدة مع مصممة الأزياء التركية الشابة باشاك ديزير، يخشى أن ينتهي به المطاف وحيداً. وهو يخشى لحظات الوحدة ويكرهها كثيراً، ومعروف عنه تعلّقه بعائلته بشكل كبير، ويتواجد في كافّة المناسبات العائلية، ويحرص على أخذ أبناء شقيقته ميليسا في رحلات بحرية ونزهات تسوّق ولعب دائماً.

زوج بيرين سات يخاف العين الحاسدة

يخشى مغني البوب التركي كينان دوغلو زوج الممثلة الشهيرة بيرين سات من العين الحاسدة، ويؤمن بخطرها جداً، وربما يكون خوفه هذا أحد أسباب اختياره إقامة حفل زفافه في الولايات المتحدة الأميركية واقتصار المدعوّين على عدد محدود جداً لم يتجاوز الـ 30 شخصاً من عائلته وعائلة زوجته بيرين سات وأصدقائهما المشتركين.

مراد بوز يخاف كل أنواع الحشرات

المفاجئ كثيراً هو نوع خوف المغني التركي مراد بوز الذي كشف في لقاءات عدّة أنه يخاف من كافّة أنواع الحشرات، ويشعر بالقرف منها، وذكر أن الأمر ليس بيده.

مصطفى صندل يخشى الازدحام قرب الشاحنات الكبيرة

أما صديقه المغني الشهير مصطفى صندل زوج الممثلة والمغنية أمينة صندل الشهيرة بليلى فيخشى الدخول في الازدحام مع شاحنات كبيرة، ويتعمّد المرور في طرق خاصة خالية من الشاحنات بكافّة أنواعها وأحجامها.

تاركان يخاف البقاء في الظلام

أثار تصريح المغني التركي الشهير تاركان بأنه يخاف البقاء في الظلام حتى خلال نومه حيث ينام وضوء غرفته مشتعل استغراب الآلاف من معجبيه.

الدكتورة قدر تخاف الزواج

خالف تُعرف، هذا المثل يتجسّد بعارضة الأزياء والممثلة التركية الشقراء أيسون كاياجي الشهيرة بالدكتورة قدر في مسلسل «نبض الحياة». فبينما كل النساء يحلمن بالاستقرار والزواج، هي تخاف جداً الزواج ومسؤولياته.

سحر تخاف الأسماك البحرية المتوحّشة

لكن الممثلة التركية زينب بشيرلير الشهيرة بسحر في «سنوات الضياع» (التي خطبها يحيى بعد سفر لميس وتركها)، فتخشى السباحة في قلب البحر العميق خوفاً من الأسماك البحرية المتوحّشة. لذا هي نادراً ما تمارس السباحة في إجازاتها البحرية، وإن فعلت ففي الفنادق المطلّة على البحر في شواطئ آمنة.

القاضية فريدة تخاف السفر بالطائرة

وتخاف كثيراً الممثلة التركية المحبوبة عالمياً بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة في مسلسل «القبضاي» والتي اخترقت قلوب الملايين لأول مرّة بشخصية شهرزاد في مسلسل «ويبقى الحب» ركوب الطائرة. وتفضّل السفر بالسيارة أو القطار، وحين لا تستطيع ذلك تضطرّ إلى ركوب الطائرة لكنها تظلّ متوترة نفسياً طوال الرحلة. ومرّة دعاها كابتن الطائرة والمضيفات إلى الجلوس في قمرة القيادة لتخفيف توترها العصبي، لهذا فإن سفراتها إلى خارج تركيا أقل من زوجها الممثل خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان بكثير.

جلنار يخشى التواجد في الأماكن الضيّقة

المثير في أنواع خوف مشاهير تركيا هو خوف الممثل التركي الوسيم تولجاهان سايشمان الشهير بجلنار في مسلسل «ليلى» الرومانسي من الأماكن الضيّقة، وإن حصل وتواجد فيها لا يستطيع البقاء فيها وحده. وغالباً ما يغادر هذه الأماكن بعد دقائق معدودة من دخوله إليها. كما يشترك مع كيفانش تاتليتوغ بخوفه أيضاً من الوحدة.

هاندا تخاف أداء أدوار الفتاة الفقيرة والسيّئة

خوف الممثلة التركية الشابة جيداء أتيش الشهيرة بهاندا في مسلسل «فريحة» فني، حيث تخاف كثيراً أداء أدوار الفتاة الشريرة أو السيّئة أخلاقياً وسلوكياً حتى لا يكرهها الناس. فرغم نجاحها بدور هاندا التي تدفعها غيرتها إلى إيذاء فريحة لإبعادها عن صديقها أمير، إلا أنها لا تريد أداء هذا النوع من الأدوار مستقبلاً، كما تخشى أداء دور الفتاة الفقيرة على الشاشة.

لميس تخاف الزلازل وترك توأمتيها وحيدتين

تخشى الممثلة التركية توبا بيوكستون الشهيرة بلميس الزلازل التي تعرّضت لها مناطق تركية قبل سنوات وتسبّبت بدمار هائل. وتخاف أيضاً من ترك ابنتيها مايا وتوبراك وحيدتين. لذا تتناوب ووالدهما أونور صيلاك على رعايتهما حين يكون لديهما تصوير، ونادراً ما يذهبان في إجازات داخلية وخارجية بدونهما.

السلطانة توركان شوراي تخاف الطائرات

تشارك بيرغوزار كوريل خوفها من السفر بالطائرات الممثلة الكبيرة توركان شوراي الشهيرة بلقب «سلطانة الدراما التركية» والتي أدّت دور سلطانة في المسلسل التاريخي «أرض العثمانيين»، وأيضاً أعلنت خوفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأصعب رحلة بالطائرة تتذكّرها وتضحك، هي رحلتها الطويلة إلى نيويورك، ومن توترها الشديد كان جسدها كلّه يرتعش وجبينها يتعرّق حتى وصلت بالسلامة.

المدموزيل تخاف الحشرات ولمس الخوخ

للخوف شكل آخر عند الممثلة زيرين تكيندور الشهيرة بالمدموزيل في «العشق الممنوع» وبوالدة جميلة في «عودة مهند» حيث تخاف جداً الحشرات عند رؤيتها، وتخاف أيضاً لمس فاكهة الخوخ.

نارين تخاف تناول الطعام صباحاً

تشاركها هذا النوع الغريب من الخوف الممثلة التركية ميليسا سوزين الشهيرة بنارين، حيث تخاف ولا تستطيع أن تتناول الطعام صباحاً. ولا تأكل أبداً المهلبيّة، وتكتفي بشرب فنجان قهوة تركية سادة في الصباح قبل توجّهها إلى عملها أو إلى مشاويرها الخاصة.

والدة فتون تخشى ركوب الطائرة

تعاني أيضاً الممثلة التركية الكبيرة بريهان ساواش الشهيرة بوالدة فتون في «الأوراق المتساقطة» من رهاب الجو والسفر بالطائرة. لهذا هي تخاف ركوب الطائرات كثيراً، وتفضّل السفر والتنقّل بوسائل نقل أخرى كاليخت والسيارة والقطار السريع.

نسيم تخشى اكتشاف أخطائها على الشاشة

لا تخفي الممثلة ساريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم في «ليلى» وميرا في «مد وجزر» النسخة التركية عن النسخة الأميركية O. C، أنها شديدة القلق على أدواتها الأدائية، وتخشى كثيراً مشاهدة أعمالها الجديدة على الشاشة، واكتشاف أخطائها فيها لأن هذا يوتّرها كثيراً. لذا، هي تحسن اختيار أدوارها بدقّة ولا تجامل أحداً على حساب قناعاتها الشخصية، كما تخاف رأي الناس السلبي بأعمالها، وتحاول قدر الإمكان مفاجأة جمهورها بشكل ونوع الدور، وبجودة أدائها الطبيعي على الشاشة.

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