مرتضى منصور: رحيل عبد الشافي؟ الزمالك يملك سمير وموسى

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك موافقته على رحيل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق وذلك بعد وصول العرض الرسمي من الأهلي السعودي لاستعارته.

وطلب أهلي جدة التعاقد مع عبد الشافي من الزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال مرتضى في بيان صادر عن الزمالك: "هناك اجتماع مجلس إدارة اليوم لبحث العرض المقدم لعبد الشافي على سبيل الإعارة، ولن نمانع رحيله ولن نقف في طريق اللاعب".

وأضاف "سيتم الأخذ في الاعتبار مصلحة اللاعب والنادي".

ويزيد العرض المقدم من أهلي جدة عن مليون دولار لاستعارة نجم الزمالك.

وأشار رئيس الزمالك "جميع لاعبي الفريق مميزين ولدينا في مركزه أكثر من لاعب يمكنه المشاركة مثل أحمد سمير وصالح موسى".

ويعد عبد الشافي هو الظهير الأيسر الصريح في الزمالك والوحيد في قائمته، بينما يشارك صالح موسى في المباريات الودية في موقعه، ويلعب سمير في مركز الجناح.