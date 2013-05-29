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إضراب العاملين بمصنع الفيبر بورد للأخشاب احتجاجا على توزيع الأرباح

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إضراب العاملين بمصنع الفيبر بورد للأخشاب احتجاجا على توزيع الأرباح إضراب العاملين بمصنع الفيبر بورد للأخشاب احتجاجا على توزيع الأرباح

نظم العشرات من العاملين بمصنع الفيبر بورد للأخشاب بمدينة دشنا بمحافظة قنا اليوم، إضراباً عن العمل، مهددين بالدخول فى اعتصام مفتوح داخل المصنع، احتجاجاً على توزيع الأرباح بشكل غير عادل، على حد قولهم، على العاملين بالمصنع.

وأكد عدد من المعتصمين أن الشركة أعلنت عن توزيع أرباح العام الحالى بشكل متساو بين جميع العاملين بشركات الفيبر، سواء فى الشركات الرابحة أو الخاسرة، وهو ما يعد ظلماً للشركات الرابحة.

وأوضح العاملون المحتجون أن شركة مصنع قوص للأوراق حققت خسائر تقد بـ20 مليون جنيه، فى حين أن شركة دشنا حققت أرباحا، فكيف يتم مساواة العاملين بالشركتين، مؤكداً أن العاملين بشركة دشنا سوف يلجأون إلى الاعتصام المفتوح عن العمل إذا أصرت الشركة على تنفيذ بند المساواة فى توزيع الأرباح.

وكان العاملون قد قاموا صباح اليوم بنصب الخيام أمام بوابة المصنع استعدادا للاعتصام فى حالة عدم استجابة المسئولين لمطالبهم.

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مصر 365