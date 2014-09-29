بالفيديو.. اغتصاب طفلة عمرها 8 سنوات أثناء عودتها لمنزلها بكفر الشيخ.. والأمن يضبط الجاني

شهدت، قرية أجيون بالفتوح عمرو التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، تعرض طفلة لم يتجاوزعمرها الـ8 سنوات لحادث اغتصاب، حيث قام شخص بالتعدى عليها جنسيًا، بأحد جوانب الطريق، وذلك خلال عودتها لمنزلها.

عادت الطفلة رحمة من الحقل لتساعد والدها ساعة الغروب، وفي طريق العودة للمنزل تعرض لها شعبان لطفي نحلة -19 سنة وجذبها بقوة مستغلًا ضعف بنيانها وجسمها النحيل وانزوى بها داخل جرن، ليعتدي عليها ويفر هاربًا.

وجد أهالي القرية الطفلة، مغشيًا عليها، فقاموا بنقلها إلى مستشفى فوه المركزي.

وعلى الفور، دخلت رحمة غرفة العمليات لتستقر بها أربع ساعات كاملة،وتم نقل 4 أكياس من الدم لها، وأشرف على إجراء الجراحة لها الدكتورة أمنة سليمان أخصائي النساء والتوليد والدكتور حسن الصفواني أخصائى جراحة التجميل والدكتور محمد عصر مقيم جراحه عامة والدكتور محمد أبو حامد رئيس قسم النساء والتوليد والدكتور محمد السقا اخصائى التخدير .

وجاء بالتقرير المبدئي والذي تم إبلاغه عن طريقة إدارة المستشفى إلى مركز شرطه فوه التي انتقلت قيادته إلى مقر المستشفى وتم إبلاغ النيابة التي انتقلت برئاسة رئيس النيابة لمناظرة الحالة وسماع أقوال أهلها نظرًا لخطورة الحالة.

وبتوجيهات من مأمور ممركز فوه العميد عبد الرحيم ياسر أحمد عيسى تتبعه فريق المباحث بمركز فوه برئاسة الرائد شريف محمود العقدة ومعاونه الملازم أول محمد زعلوك، تم القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام تم تجديدها بـ15 يومًا مع التوصية بالتجديد.

ولا تزال الطفلة تتلقى العلاج، وسيطرت حالة من الحزن على أسرتها، وأوصى الأطباء بخروجها لحاجتها لمركز طبي متخصص جراحيًا و لحاجتها لطبيب نفسي يعالج ما ألم بها من انهيار نفسي وذهبت رحمة إلى منزلها بدلًا من أن تذهب إلى مركز متخصص لعدم امتلاك أهلها الأموال اللازمة.

وروت شقيقتها الكبرى الحادثة، مشيرة إلى أنها أول من قابلها على باب المنزل ووقعت رحمة مغشيًا عليها على صدرها وأن والدها الذي يعمل بشركة الكهرباء خرج ولم يعد منذ ثلاثة أيام ولا تعلم متى يعود فالصدمة والفجيعة.

وتسأل عم الطفلة محمد صبرة موظف بمستشفى فوه، أين المسئولين؟ أين من ذهبوا لفتاة التحرير المتحرش بها وواسوها وخففوا عنها ؟أين حقوق الإنسان؟ أين القومي للمرأة ؟أين القيادات المسئولة بالمحافظة والمدينة ألسنا بشر؟ ألسنا ممن قال عنهم الرسول كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته أين إدارة معهد أجيون الأزهري وقيادتهم التي غابت عنه رحمه قرابة 3 أسابيع تاركه مكانها شاغر بالفرقة الثالثة الابتدائي وتخيلوا لم يسأل عن رحمه إلا زملاء فصلها من أهل القرية متسائلين متى تعود رحمه إلى فصلها ومقعدها الخالي .

وطالب، السعيد صبره المسئولين استكمال علاج رحمة بأحد المراكز المتخصصة على نفقة الدولة لأنهم لا يملكون من المال لتكملة فصول العلاج المتلاحقة والمكلفة، واكتفت والدة الطفلة التي لم تستطع التحدث بقول: «حسبي الله ونعم الوكيل»، مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحافظ كفر الشيخ القصاص لرحمة واستكمال علاجها.

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