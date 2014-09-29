ُمُفتي السعودية: تعظيم شعائر الحج تعظيم من المسلم لله

افتتح وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار اليوم ندوة الحج الكبرى بعنوان “تعظيم شعائر الحج” التي تنظمها وزارة الحج بحضور مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وبمشاركة عدد من العلماء والمفكرين والأدباء في المملكة والعالم الإسلامي وتستمر ثلاثة أيام.

وتأتى الندوة متزامنة مع الدعوات المطروحة لتجنب ما يخل بهذا التعظيم خاصة ما يمس أو يعكر صفو الأمن والسلامة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة أو يلحق الضرر بضيوف الرحمن.

وأكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ فى كلمته فى الندوة أن تعظيم شعائر الحج يدل على تعظيم المسلم لربه ولأوامره واجتناب نواهيه ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى وأن شعائر الله هي في العموم مناسك الحج وتعظيم تلك الشعائر هي الحج الصحيح الذي أمرنا الله به عز وجل فيجب تعظيم البيت الحرام ذلك أنه يحرم فعل المعاصي فيه كإيذاء المسلمين والإلحاد فيه وبيت الله مكان للأمن كما أخبر الله عز وجل (( و من دخله كان آمنا )).

وشدد على أنه يجب على كل مسلم أن يعظم كل مشعر يقف فيه في عرفات ومنى ومزدلفة وأن تعظيم المشعر يكون بالوقوف فيه لأداء النسك واحترامها والإخلاص لله عز وجل والبعد عن الجدال ذلك أن الحج لا جدال فيه فهو وسيلة القلوب واجتماع الكلمة وتبصير المسلمين بأمور دينهم على الوجه الأكمل والصحيح.

وأشار إلى أن العالم الإسلامي يمر بحالات وفترات حرجة أدت إلى قتل الناس وإخراجهم من ديارهم وتشريدهم وكل ذلك بسبب الفرقة والتشتت وأنه علينا أن نأخذ بأسباب الخير والرجوع إلى الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.ودعا إلى الاهتمام بالشباب وتبصيرهم وبيان الحق لهم وإبعادهم عن كل ما يشدهم للجماعات المتطرفة التي خالفت شرع الله بسفك الدماء والاعتداء على الأعراض وترميل النساء وقتل الأطفال.

من ناحية اخرى أكملت بعثة حج الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية استعدادها لإستقبال ضيوف الرحمن من خلال تشغيل مستشفى القوات المسلحة بالمشاعر المقدسة بمنى ومركز الطوارئ بدقم الوبر ومستوصف المغمس والعديد من المستوصفات في كل من عرفات ومزدلفة ومنى التي جهزت بالمستلزمات لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الوقائية والعلاجية لضيوف الرحمن .

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للخدمات الطبية للقوات المسلحة العقيد منصور بن عبد الله الحميدي ، أن دور البعثة يأتي انطلاقا من الدور الذي تضطلع به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية لكل ما من شأنه خدمة حجاج بيت الله الحرام وتأمين مختلف المتطلبات لتيسير سبل أدائهم لهذه الفريضة .

وأبان بأن مشاركة الخدمات الطبية للقوات المسلحة لهذا العام 1435هـ تتمثل في القيام بالعديد من المهام الصحية لضيوف الرحمن عبر تشغيل مستشفى القوات المسلحة بالمشاعر المقدسة بسعة (288سريرا) ويضم 20 عيادة متخصصة بالإضافة إلى صيدلية مركزية ووحدات للأشعة ووحدات لضربات الشمس والعناية المركزة , فضلا عن (12) فريقا إسعافيا كل فريق مؤلف من أطباء متخصصين وممرضين وفنيين صحيين في مختلف التخصصات مزودة بعربات إسعاف حديثة لإجراء الإسعافات الأولية والعلاج الأولي لأي حالة تتطلب ذلك ومن ثم تحويلها إلى مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات وزارة الصحة.

> وبين العقيد منصور الحميدي أن بعثة الحج أنهت استعدادها أيضا بمركز الطوارئ بدقم الوبر المشتمل على عيادات حديثة وبإمكانات طبية للتعامل مع الحالات المرضية، ورفد جهود الدفاع المدني ووزارة الصحة في المشاعر المقدسة ، مفيدا أن إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالخدمات الطبية للقوات المسلحة تسهم في مساندة الجهود الإسعافية الأرضية ونقل الحالات الحرجة لمستشفيات القوات المسلحة المساندة في كل من جدة والطائف بالإضافة لتجهيز طائرات إخلاء طبي في محافظة جدة بأحدث التقنيات للحالات العاجلة بحيث يستطيع طاقمها الطبي إجراء عمليات جراحية عند الحاجة.

وأبان أن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عنيت بالجانب التوعوي حيث أعد 250 ألف مطبوعة توعوية وبعدد من اللغات لتدعيم الجانب الوقائي لضيوف الرحمن تجاه بعض الأمراض وطرق الوقاية منها ،إلى جانب برامج التوعية عبر شاشات القنوات المحلية والإقليمية والبرامج الإذاعية التي تسهم بشكل فاعل في الوقاية لهذا النسك المبارك .

من جانبها، تعتزم مؤسسة خيرية توزيع مليون وجبة خلال موسم الحج وأوضح الأمين العام للمؤسسة إبراهيم بن عبدالعزيز آل إبراهيم أن لجان العمل بالمؤسسة أكملت استعدادتها لتنفيذ برامجها الموجهة إلى الحجيج في عامه الـ 26، ووقعت العقود مع مختلف الجهات ذات العلاقة بتنفيذ البرنامج، في إطار من التنسيق والتكامل مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة ، مبينا أن برامج الحج لهذا العام تأتي امتدادا لرسالة المؤسسة في خدمة ضيوف الرحمن.

> وأشار إلى أن أنشطة المؤسسة الخيرية تشمل تقديم وجبات غذائية جاهزة ومطبوخة إلى الحجاج، حيث تعد المؤسسة رائدة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي، حيث بدأت بواكير أنشطتها الخيرية قبل ربع قرن بتقديم وجبات غذائية ومشروبات متنوعة لضيوف الرحمن، ومنذ ذلك العهد وهي تسهم في ضيافة الحجيج، كما تقوم بجهد كبير في تفطير الصائمين في رمضان في الحرمين الشريفين.