نيللي كريم تغيّر شخصيتها بمكياجات لافتة

تتميّز نيللي كريم بجمال لافت وجاذبية قوية، ما يجعل إطلالاتها تحظى بنسبة متابعة عالية، في وقت تُحاول التنويع دائماً ما بين النعومة والكلاسيكية من جهة، والجرأة والغرابة من جهة أخرى. وها هي مؤخّراً تظهر بمكياجات متعدّدة، أبرزت جمالها بشكل لافت، في صورٍ لوّنتها عدسة المصوّر خالد فضّة.

إذا كنت من محبّي التنويع في إطلالتك، وفي اختيار المكياج المناسب لكلّ حدث، فتابعي معنا تفاصيل تطبيق المكياج، على غرار نيللي كريم:

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إطلالة جريئة:

تكتمل الجرأة باللونين الأسود والأحمر. لسهرات دافئة، إليك كيفيّة وضع المكياج:

استخدمي الأي لاينر الأسود بشكل رفيع، على كامل الجفن العلوي، ثمّ تابعيه نحو النصف الخلفي للجفن السفلي، لتشكيل زاوية تكبّر العين بشكل لوزة. أضيفي الماسكرا الكثيفة، وضعي القليل من الظلال الأبيض اللامع، على الزاوية الداخلية للعين. أمّا بالنسبة إلى أحمر الشفاه، فلا يمكنك الاستغناء عن الأحمر القويّ لشفاه جذابة.

إطلالة رومانسيّة:

ضعي كريم الأساس المطابق للون بشرتك، ثمّ اختاري كلاً من أحمر الشفاه، وظلال العين، وبودرة الخدود باللون الزهري الفاتح، الذي يعكس الرومانسية بامتياز. أمّا طريقة الاستخدام فتكون على الشكل التالي: ضعي الظلال الزهري على كامل الجفن العلوي، بشكل يتدرّج من اللون الفاتح في الداخل إلى اللون الداكن، ثمّ ارسمي العين بالأي لاينر الأسود المجنّح، مع استخدامك الكحل الأبيض داخل الجفن لتكبيرها، على غرار نيللي كريم.

إطلالة عصرية:

للحصول على مكياج عصريّ، عليك استخدام تدرّجات الألوان، والاعتماد على التناسق والتباعد، عن طريق استخدام لونين قويين يتناسقان معاً، كالزهريّ والأزرق. ضعي الظلال الأزرق الداكن على الجفن العلويّ، ثمّ ادمجيه باللون الزهريّ الفاتح تحت الحاجب. كبّري عينك بالظلال الأسود، عن طريق وضعه على الجفن السفليّ بطريقة التربيت. أمّا بالنسبة إلى أحمر الشفاه، فيمكنك اختيار درجات الزهري الداكن أو حتى الأحمر.



تابعي صور نيللي كريم بعدسة المصوّر خالد فضة، واختاري المكياج المناسب لشخصيّتك وللإطلالة التي تريدين أن تظهري بها!

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