غدًا.. فصل الكهرباء عن مدينة طنطا بالغربية لإجراء أعمال الصيانة

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بالغربية عن فصل التيار الكهربائى غدا الخميس، من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، من مغذى الحفناوى من لوحة توزيع نايف عماد بمدينة طنطا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

ووجهت العلاقات العامة بالشركة عناية المواطنين إلى أن مناطق قطع الكهرباء ستشمل مناطق شارع الشهيد أبو زهرة - شارع أحمد سعيد - شارع راضى - شارع أحمد العمرى - شارع نايف - مسجد الفتح - وجميع الشوارع المحيطة والمتفرعة منها، كما وجهت العلاقات العامة بالشركة عناية المواطنين قاطنى تلك المناطق تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.