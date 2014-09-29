المجلس المصري للقوى الوطنية ينتقد تصريحات أردوغان حول مصر ويصفها بـ«التطاول»

استنكر المجلس المصري للقوى الوطنية والحكماء برئاسة الدكتورعبد العزيز عبد الله تطاول رئيس تركيا رجب طيب أردوغان على مصر فى كلمته أمام المنتدى الاقتصادى العالمى الذى عقد فى بلاده.

وأكد المجلس – فى بيان له اليوم الأثنين – أن أردوغان يواصل مسلسل أكاذيبه وادعاءاته بشأن مصر فى محاولة منه للظهورأمام العالم فى مظهر المدافع عن الديموقراطية وهو أبعد مايكون عنها وأكبر دليل على ذلك ممارساته داخل بلاده التى انتقدتها جميع منظمات حقوق الانسان فى العالم.

وطالب المجلس المسئولين باتخاذ موقف حاسم تجاه أردوغان حتى لو وصل الأمر إلى قطع العلاقات مع بلاده حتى يعلم القاصى والدانى أن مصر الجديدة لاتقبل أبدا أى تدخل فى شئونها سواء منه أو من غيره وأن أحدا لايمكن ان يبتذ مصر التى علمت العالم كله معنى الديموقراطية والحرية فى خلال 3 سنوات فقط.

وقال المجلس إنه من الغريب أن يتحدث اردوغان عن الديموقراطية وهو الذى يكمم أفواه المعارضين له ويفرض قيودا على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمى ويستخدم القوة مع النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين ، مطالبا أردوغان بالعمل على حل مشاكل بلاده وخاصة مع الأكراد والتوقف عن دعم بلاده للتنظيمات الارهابية التى تعمل على إثارة القلاقل فى سوريا وليبيا والعراق بدلا من الاساءة إلى الغير والتدخل فى شئون الدول.

واعتبر المجلس أن أردوغان يتطاول على مصر بعد أن وأد الشعب مخططاته مع الجماعات الإرهابية للنيل من مصر واستقرارها ورأى بعينيه خروج الملايين من المصريين لطرد الجماعة الإرهابية من الحكم ، وتساءل ألم يعلم أردوغان حتى الآن أن ماحدث فى مصر فى الثلاثين من يونيو كان ثورة شعبية ضد نظام حكم فاشى استبدادى والم يرى مدى الحفاوة التى قوبل بها الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو يلقى كلمته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة.