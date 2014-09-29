تشكيل لجنة فنية للتحقيق في توقف الملاحة بميناء شرق بورسعيد بعد اصطدام سفينتين

أمر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بتشكيل لجنة فنية لحصر التلفيات والتحقيق في أسباب حادث تصادم سفينتين ، وتحديد الجهة المسئولة والأسباب الفنية التى أدت إلى توقف حركة الملاحة بممر المجرى الملاحى لقناة السويس.

تعود الأحداث إلى تصادم بين سفينة الحاويات “Colombo express” وترفع علم ألمانيا تعبر القناة قادمة من البحر المتوسط ضمن قافلة الشمال في طريقها إلى خليج السويس ، وسفينة الحاويات “maresk tanjong” ترفع علم سنغافورة لميناء شرق بورسعيد في طريقها للانضمام لقافلة الشمال اثناء مغادرتها المتجهة للجنوب ، وأثناء قيام سفينة الحاويات تتبع خط maersk بمناورتها لاستئناف الإبحار لمغادرة ميناء رصيف محطه قناة السويس للحاويات للحاق بقافلة الجنوب حيث حدث احتكاك مع سفينة الحاويات habaglloyd أدى الى بطئ استجابة دفة سفينة الحاويات التابعة للخط الملاحى maersk ونتج عنه بعض التلفيات البسيطة بالسفينتين دون حدوث تلوث بالقناة أو توقف لحركة الملاحة.

تمكنت القاطرة العملاقة “مصاحب 1″ أحدث قاطرات هيئة قناة السويس في سحب السفينة “Colombo express”" من أمام ميناء شرق التفريعة ومن أمام معدية مدينة بورفؤاد وتم استئناف حركة عبور قوافل السفن ولم تشهد حركة تراك السفن وذلك بعد توقف وصل لمدة حوالى ثلاثة ساعات.

وقامت هيئة قناة السويس بالدفع بأربعة قاطرات عملاقه لموقع الحادث وقامت بسحب السفينتين إلى تفريعة البلاح على بعد 15 كيلومتر جنوب بورسعيد.

وأوضح مصدر ملاحي ان الحادث أدى إلى إصابة السفينة بعورية في المقدمة ، كما أدى إلى سقوط حوالي 5 حاويات من على ظهر السفينة وإصابة بعض الحاويات بتلف نتيجة الحادث.