أخبار عاجلة

السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالفيديو.. ارتفاع أسعار الأضحية بالفيوم لـ 3000 جنيه

Google+ Print
بالفيديو.. ارتفاع أسعار الأضحية بالفيوم لـ 3000 جنيه بالفيديو.. ارتفاع أسعار الأضحية بالفيوم لـ 3000 جنيه

 

تستعد محافظة الفيوم خلال أيام لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وذلك بشراء الأضحية من مختلف المناطق بالمحافظة ، وتتسابق الأسر على شراء الأضحية التى ارتفعت أسعارها مقارنة بالعام الماضى ، وهو ما أدى إلى اشتراك عدد من الأسر فى أضحية واحدة لارتفاع ثمنها ، وحتى لا يقطعوا العادة التى تربوا عليها .

وأكد إسلام محمد ” تاجر أغنام ” أن الأسعار هذا العام مرتفعة قليلا عن العام الماضى ويبدأ سعر الخروف ” الذكر ” من 1700 و 2500 ويصل إلى 3 آلاف جنيه ، أما “أنثى الخروف ” فتبدأ من 1200 وحتى 1700 جنيه ، مشيرا إلى أن ضعف الإقبال هذه الأيام لدخول عيد الأضحى مع بداية العام الدراسى ، ولكنه عاد وأكد أن أيام هذا الأسبوع سوف تشهد أسواق الخراف انتعاشا كبيرا وسوف يكون هناك إقبال من المواطنين على الشراء .

واشار محمد عيد ” جزار ” إلى أن الإقبال هذا العام على شراء الأضحية بالفيوم ضعيف مقارنة بالعام الماضى وذلك نظرا لاتفاع الأسعار عن العام الماضى ، لافتا إلى أنه كان يقوم بذبح العديد من الخراف فى العام الماضى وهذا العام لارتفاع الأسعار فبدأ المواطن يقرر شراء لحوم بدلا من شراء الخروف لذبحه بسبب ارتفاع ثمنه .

ويوافقه الرأى أحمد سيد ” تاجر أغنام ” مؤكدا أن هناك إحجام من المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار ، وفسر ذلك بسبب ارتفاع العلف ، مشيرا إلى أن سعر الكيلو فى الخراف قبل الذبح يبدأ من 35 إلى 37 جنيها مما يعنى أن الخروف من الممكن أن يتخطى سعره الـ 3 آلاف جنيه وهو ما يعجز عنه المواطن العادى الذى كان يقبل فى السنوات الماضية على شراء الخروف بسعر مناسب .

 

" frameborder="0">

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة