بالفيديو.. ارتفاع أسعار الأضحية بالفيوم لـ 3000 جنيه

تستعد محافظة الفيوم خلال أيام لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وذلك بشراء الأضحية من مختلف المناطق بالمحافظة ، وتتسابق الأسر على شراء الأضحية التى ارتفعت أسعارها مقارنة بالعام الماضى ، وهو ما أدى إلى اشتراك عدد من الأسر فى أضحية واحدة لارتفاع ثمنها ، وحتى لا يقطعوا العادة التى تربوا عليها .

وأكد إسلام محمد ” تاجر أغنام ” أن الأسعار هذا العام مرتفعة قليلا عن العام الماضى ويبدأ سعر الخروف ” الذكر ” من 1700 و 2500 ويصل إلى 3 آلاف جنيه ، أما “أنثى الخروف ” فتبدأ من 1200 وحتى 1700 جنيه ، مشيرا إلى أن ضعف الإقبال هذه الأيام لدخول عيد الأضحى مع بداية العام الدراسى ، ولكنه عاد وأكد أن أيام هذا الأسبوع سوف تشهد أسواق الخراف انتعاشا كبيرا وسوف يكون هناك إقبال من المواطنين على الشراء .

واشار محمد عيد ” جزار ” إلى أن الإقبال هذا العام على شراء الأضحية بالفيوم ضعيف مقارنة بالعام الماضى وذلك نظرا لاتفاع الأسعار عن العام الماضى ، لافتا إلى أنه كان يقوم بذبح العديد من الخراف فى العام الماضى وهذا العام لارتفاع الأسعار فبدأ المواطن يقرر شراء لحوم بدلا من شراء الخروف لذبحه بسبب ارتفاع ثمنه .

ويوافقه الرأى أحمد سيد ” تاجر أغنام ” مؤكدا أن هناك إحجام من المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار ، وفسر ذلك بسبب ارتفاع أسعار العلف ، مشيرا إلى أن سعر الكيلو فى الخراف قبل الذبح يبدأ من 35 إلى 37 جنيها مما يعنى أن الخروف من الممكن أن يتخطى سعره الـ 3 آلاف جنيه وهو ما يعجز عنه المواطن العادى الذى كان يقبل فى السنوات الماضية على شراء الخروف بسعر مناسب .

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