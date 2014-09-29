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رئيس جامعة كفر الشيخ: زيارة السيسي لجامعة القاهرة تؤكد اهتمامه بالعلم

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رئيس جامعة كفر الشيخ: زيارة السيسي لجامعة القاهرة تؤكد اهتمامه بالعلم رئيس جامعة كفر الشيخ: زيارة السيسي لجامعة القاهرة تؤكد اهتمامه بالعلم

أرشيفية

أعرب أوائل كليات جامعة “كفر الشيخ” عن سعادتهم بتكريم الرئيس عبد الفتاح  أوائل خريجي الجامعات المصرية فى الحفل الذى إقيم أمس بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة .

قال ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جامعة القاهرة لتكريم أوائل الطلاب على مستوى الجامعات المصرية تعكس مدى اهتمامه بالعلم والمتميزين وتزرع الأمل في نفوس الشباب وتهدف إلى نشر الثقافة العلمية التي تنعكس على كل شئ فى المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة برئاسة “السيسي” بدأت تسير فى الطريق الصحيح وتحقيق التنمية الاقتصادية التي تعتمد على العلم بنسبة 40%.

وأضاف القمرى أن الزيارة أعطت عزيمة للطلاب للنهوض بوطنهم خصوصًا وأن المرحلة القادمة سوف تشهد مشاركة الشباب بنسبة تتعدى 50% فى المناصب التنفيذية كمساعد للوزراء والمحافظين واستشاريين لرئيس الجمهورية.

وقال أحمد فرج فهمي أحمد السمان”  أول كلية التربية جامعة كفر الشيخ ” إن تكريم الرئيس بنا بداية صحيحة من القيادة السياسية والوزراء الحاليين نحو التقدم للإمام وذلك بالتركيز على المحاور الأساسية في عجلة التقدم وهي الشباب والعلم ويظهر ذلك في تأكيد سيادة الرئيس على أهمية العلم وتأكيده على دور المعلم والمعلمة كأساس للنهضة والإرتقاء بالمجتمع ويد التكريم دافعًا معنويًا لشباب الخريجين وطاقة دافعة لهم نحو الإرتقاء بهذا البلد.

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