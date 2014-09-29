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“بنك القاهرة” يطرح صكوك الأضحية لعملائه بالتعاون مع “جمعية الأورمان”

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“بنك القاهرة” يطرح صكوك الأضحية لعملائه بالتعاون مع “جمعية الأورمان” “بنك القاهرة” يطرح صكوك الأضحية لعملائه بالتعاون مع “جمعية الأورمان”

بنك القاهرة

قال بنك القاهرة إنه طرح خدمة جديدة لعملائه تتيح لهم إمكانية شراء صكوك الأضاحى عبر فروع الجديدة – العروبة – مدينة نصر – قصر النيل – عدلي – المعادي – شبرا – الدقي – الجيزة – 6 أكتوبر، حيث قام البنك بإتاحة تلك الخدمة بالتعاون مع جمعية الأورمان بهدف التسهيل على عملاء البنك فى توصيل لحوم الأضاحى للمستحقين بكافة محافظات الجمهورية.

وجاءت فكرة طرح صك الأضحية فى فروع بنك القاهرة ايماناً من البنك بأهمية القيام بدوره فى مجال المسئولية الإجتماعية. حيث تتيح لعملاء البنك إمكانية شراء الصكوك بأسهل الإجراءات من خلال الفروع بمحافظتى القاهرة الكبرى والجيزة.

كما تأتى الفكرة ايماناً من البنك بأهمية صكوك الأضاحى فى إتاحة فرصة أكبر للإستفادة من لحوم الأضاحى وتوزيعها على المستحقين فى جميع محافظات مصر خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، حيث يعتبر صك الأضحية نموذجاً تعاونياً حياً داخل المجتمع فى توفير لحوم الأضاحى للأسر المستحقة بالقرى والنجوع النائية.

كتب: أحمد الباز

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