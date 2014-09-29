الدولار يواصل صعوده أمام اليورو

صعد الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو عامين أمام اليورو ومن المتوقع أن تواصل بيانات التضخم الألماني الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتيسير سياسته النقدية بينما أضرت الاضطرابات في هونج كونج بأسهم الشركات الأوروبية المنكشفة على آسيا.

واكتسب الدولار الأمريكي قوة على نطاق واسع إذ بلغ أعلى مستوى له في أربع سنوات أمام سلة من العملات ووصل إلى ذروته في ست سنوات أمام الين وأعلى سعر له أمام الدولار النيوزيلندي. وأظهرت بيانات بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن البنك المركزي تدخل الشهر الماضي لتسريع وتيرة هبوط عملته بحسب رويترز.

وأشارت بيانات نشرت يوم الجمعة إلى أن ارتفاع النمو الأمريكي في الربع الثاني عزز التكهنات باحتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع على عكس التوقعات المتعلقة بالمركزي الأوروبي.

وقال فيليب شاو كبير الخبراء الاقتصاديين لدى انفستك “صار الدولار الأمريكي العملة المفضلة.”

ويعزز معدل التضخم القريب من الصفر في منطقة اليورو توقعات بأن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في طباعة النقود لشراء سندات حكومية من خلال برنامج يعرف باسم التيسير الكمي.