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بدء محاكمة 188 متهمًا في «أحداث كرداسة»

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بدء محاكمة 188 متهمًا في «أحداث كرداسة» بدء محاكمة 188 متهمًا في «أحداث كرداسة»

صورة أرشيفية

بدأت، منذ قليل، هيئة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، نظر جلسة محاكمة 188 متهمًا فى احداث مجزرة كرداسة لإتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس عام 2013 , عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما تسبب في قتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين محمود سليمان ” العضو المنتدب ” وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس .

وكان المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين ، إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة

 

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