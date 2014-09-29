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2.6 مليار جنيه أرباح البورصة في تعاملات اليوم

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2.6 مليار جنيه أرباح البورصة في تعاملات اليوم 2.6 مليار جنيه أرباح البورصة في تعاملات اليوم

البورصة المصرية

أغلقت “بورصة ” فى ختام تداولات جلسة، اليوم الأثنين، علي صعود قوي لمؤشراتها الرئيسية، ليربح راسمالها السوقي نحو 2.6 مليار جنيه وسط دعم شرائي محلي، وزاد المؤشر الرئيسي “إيجي أكس 30″ ليغلق علي ارتفاع نسبته 1.84% تعادل 176.86 نقطة عند 9779.95 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي أكس 70″ ليغلق علي ارتفاع بما نسبته 1.93% إلى 632.74 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقا “إيجي أكس 100″ ليرتفع بما نسبته 1.80% إلى 1161.13 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.568 مليار جنيه ليصل إلى 525.576 مليار جنيه مقابل 523.008 مليار جنيه بنهاية تداولات الجلسة الماضية.

وبلغت قيم التداول على الأسهم نحو 581.4 مليون جنيه بعد التداول على 106.2 مليون سهم من خلال 20 الف عملية منفذة، فى حين بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنه المتعاملون الرئيسيون وسوق نقل الملكية 1.1 مليار جنيه بتداول 216.4 مليون سهم.

واتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافى شرائى 46.2 مليون جنيه ، فيما مالت تعاملات الاجانب والعرب نحو البيع بصافى بيعي 16.6 مليون جنيه و 29.6 مليون جنيه على التوالي .

واستحوذ الأفراد على النصيب الاكبر من التعاملات 57.1% من التداولات ومالت تعاملات المصريين منهم نحو الشراء، واستحوذت المؤسسات على النسبة المتبقية من التعاملات بنحو 42.9% ومالت تعاملات المصريين منهم نحو الشراء مقابل مبيعات للمؤسسات الاجنبية والعربي.

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