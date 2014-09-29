حلاوة الجبن على الطريقة الحموية

أعدّ "الشيف" فراس لحموني من فندق "مداريمكراون" بالرياض،طبق حلاوة الجبن

المقادير

كيلوغرام من الجبن العكاوي المقطّع إلى شرائح

عبوة صغيرة من الحليب المركّز المحلّى

3 أكواب من الماء

ثلاثة أرباع الكوب من دقيق القمح

ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر

كوب ونصف الكوب من السميد

3 أكواب من القطر (الشيرة)

كوب من الفستق المطحون، للتزيين

طريقة التحضير

1. انقعي الجبن،في وعاء يحتوي على الماء،لحوالي 5 ساعات.وبدلّي الماء كلّ ساعة.

2. ضعي الحليب المركّز المحلى، مع الماء والدقيق، في قدرعلىنارهادئة،مع التحريك حتى غليان هذه المكوّنات.ثم،اسكبي ماء الزهر، مع التحريك، حتى يتجانس هذا الخليط.

3. انقلي الجبن المحلّى إلى وعاء، واغمريه بالماء المغلي.حرّكي الجبن جيداً حتى يذوب تماماً، ثم أضيفي السميد، وحرّكي جيداً.

4. ضعي عجينةالجبن على سطح نظيف وجاف، واسكبي فوقها القطر، ثمّ مديها بشوبك العجين (النشابة)، وقومي بحشوهابخليطالحليب والماء والدقيق.ولفّي عجينة الجبن بعد حشوها، على شكل أسطوانيطويل، ثمّ قطّعيها بالحجم الذي ترغبينه، وأدخليها الثلاجة لتبرد.

5. قدّمي حلاوة الجبن باردةً، مع القطر، وزينيها بالفستق المطحون.

(هذه المقادير تكفي 8 أشخاص).

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