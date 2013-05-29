أخبار عاجلة

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
بث مباشر| «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
ليفاندوفسكي يسطر تاريخًا جديدًا -
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شكاوى من صعوبة امتحان الإنجليزى للدبلومات الصناعية بالسويس

Google+ Print
شكاوى من صعوبة امتحان الإنجليزى للدبلومات الصناعية بالسويس شكاوى من صعوبة امتحان الإنجليزى للدبلومات الصناعية بالسويس

قال أيمن فهمى إسماعيل، المستشار الإعلامى لمديرية التربية والتعليم، إن غرفة العمليات تلقت عشرات الشكاوى من طالبات مدرسة السادات الصناعة نظام الثلاث سنوات يتضررون من صعوبة اسئلة امتحان مادة الإنجليزى وطوله، حيث أوضح فهمى أنه أرسل شكاوى الطلاب إلى مسئولى المديرية وتم رفع تقرير إلى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ومنير عبد العليم مدير التعليم الفنى للبت فى الأمر.

وتابع فهمى لـ"اليوم السابع"، أن أولياء الأمور قدموا شكوى بمدرسة الصنايع بوجود بائعين جائلين بمحيط المدرسة وهو ما يؤثر على تركيز الطالبات، نظراً لصوتهم العالى فى عمليات البيع والشراء وتواجدهم بشكل مخالف أمام المدرسة، موضحاً أنه أرسل هذه الشكاوى للمهندس سامى البحرى رئيس حى الأربعين للبت فيها وإزالة المخالفين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365