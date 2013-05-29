شكاوى من صعوبة امتحان الإنجليزى للدبلومات الصناعية بالسويس

قال أيمن فهمى إسماعيل، المستشار الإعلامى لمديرية التربية والتعليم، إن غرفة العمليات تلقت عشرات الشكاوى من طالبات مدرسة السادات الصناعة نظام الثلاث سنوات يتضررون من صعوبة اسئلة امتحان مادة الإنجليزى وطوله، حيث أوضح فهمى أنه أرسل شكاوى الطلاب إلى مسئولى المديرية وتم رفع تقرير إلى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ومنير عبد العليم مدير التعليم الفنى للبت فى الأمر.

وتابع فهمى لـ"اليوم السابع"، أن أولياء الأمور قدموا شكوى بمدرسة الصنايع بوجود بائعين جائلين بمحيط المدرسة وهو ما يؤثر على تركيز الطالبات، نظراً لصوتهم العالى فى عمليات البيع والشراء وتواجدهم بشكل مخالف أمام المدرسة، موضحاً أنه أرسل هذه الشكاوى للمهندس سامى البحرى رئيس حى الأربعين للبت فيها وإزالة المخالفين.

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