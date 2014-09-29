أعادت خان للسينما لتُمثل مصر في الأوسكار.. «فتاة المصنع»

تقرير: محمد الموجي

فتاة عشرينية تعمل بمصنع ملابس، تعيش بحي بسيط، يطرق الحب أبواب قلبها لتبدأ مغامرة جديدة في حياتها، وتكتشف أنها بمجتمع يخاف من الحب.. قصة فتاة جسدتها الفنانة ياسمين رئيس في فيلم للمخرج الكبير محمد خان.. «فتاة المصنع» التي أعادت المخرج خان لسينماه بعد غياب استمر لأكثر من 6 أعوام لتمثل مصر في أوسكار 2015.

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> يوم السبت الماضي 2014/9/27، اختارت اللجنة التي تم تشكيلها من قبل نقابة السينمائيين المصرية، فيلم «فتاة المصنع» ليمثل مصر في مسابقة الأوسكار للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي، مشيرة إلى أنه يحتوي على مادة مختلفة من الممكن أن تتنافس وتحقق شيئا في مسابقة الأوسكار، وكان فيلم «الفيل الأزرق» أقرب منافس له.

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>وبسبب خطأ غير مقصود من اللجنة، التي لم تشاهد كل الأفلام المرشحة إليها، حيث لم تشاهد فيلمين للمنتج محمد حفظي، هُدد حُلم وصول «فتاة المصنع» لمهرجان الأوسكار.

المنتج محمد حفظي أشار، أمس إلى أنه سيتم إعادة التصويت بسبب خطأ غير مقصود من اللجنة حيث أنها لم تشاهد فيلمين من إنتاجه كانا ضمن قائمة الأفلام المرشحة للجنة، موضحًا أنه يتم عرضهما على لجنة الاختيار وإعادة التصويت مرة أخرى، مشيدًا بفيلم فتاة المصنع، واصفًا إياه بالراقي .

وأكدت اللجنة التي اجتمعت، اليوم أنها لم تتراجع عن اختيارها لفيلم «فتاة المصنع» وأنه ممثل مصر بمسابقة أفضل فيلم أجنبي بمهرجان أوسكار 2015.

روح السندريلا:

بالرغم أن الفيلم أكثر أفلام خان تجارية -وفقًا لقوله- إلا أنه لم يتخل عن أسلوبه المميز، سيطرت عليه روح الشباب فأبدع، ولعبت الكلاسيكية دورًا في الفيلم، فمن يشاهد الفيلم يشعر بروح السندريلا، وأضافت الروح والحيوية وعبرت عن الحالة التي تعيشها هيام -فتاة المصنع- من خلال مقاطع صوتية تم اختيارها بدقة شديدة للسندريلا الراحلة سعاد حسني، التي أهدى خان فيلمه لروحها.

لم يعتمد خان في فيلمه على بطل أو بطلة من نجوم الصف الأول، بل كانت كل عناصر الفيلم من ورق مميز لوسام سليمان، وأداء واقعي للممثلين: ياسمين رئيس ،هاني عادل، سلوى خطاب،سلوى محمد علي، ابتهال الصريطي،وصوت السندريلا، وأدوات مخرج يهتم بمشاكل الطبقة البسيطة، ومنتج شاب متحمس للعمل خاصة أنها سيكون مع المخرج الكبير محمد خان، هى أبطال الفيلم.

الفيلم واجه في بدايته مشاكل انتاجية، وظروف أمنية غير مستقرة وقت تصويره، إلا أن القائمين عليه أصروا استكماله وإخراجه في أحسن صورة، حيث خفض فريق العمل كاملًا أجره لمواجهة المشكلة المالية، وبالفعل تغلبوا على أزمتهم وواصلوا تصوير الفيلم.

هيام -فتاة المصنع- العشرينية النحيلة الباحثة عن الحب، رغم كل ما تعرضت له من ظُلم من صديقاتها، وزواج الرجل الذي أحبته من آخرى، تعايشت مع الواقع، بل انتصرت عليه حين رقصت بفرح حبيبها.

الفيلم في عيون النقاد:

قال الناقد طارق الشناوي، من قبل في حوارمع أونا، الفيلم له مذاق سينمائي رائع وهوحالة سينمائية رائعة، اقتحم خان البيئة الشعبية بإحساس مخرج قادر يدخل عمق الحكاية وليس مجرد نظرة بانورامية أو سطحية على البيئة الشعبية، مع إضافة تركيبة سعاد حسني، مشيرًا إلى أن خان أضاف هذه التركيبة في أكثر من فيلم على رأسهم «السفيرة عزيزة» .

ووصف الشناوي المخرج “محمد خان” في “فتاة المصنع” بروح الشاب المبدع، مضيفًا : الإبداع هو مهما كبرت فى العمر أحس بيك فى روح شاب، والكاتبة وسام سليمان قدمت نص جيد بحس فني.

أما الناقدة خيرية البشلاوي، قالت خلال مقال نقدي لها : أجمل ما في فيلم «فتاة المصنع» أنه عمل متفائل.. راقص المشاعر إذا صح التعبير.. يعزف علي أوتار الألم من دون كند. ويملأ الوجدان بالشجن بشحنات من الحنين ويجعل من الفن الصادق والأصيل ملاذاً للباحثين عن تحرر الروح والمتعة والترفيه الإنساني الطيب.