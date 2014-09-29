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الدولار يخسر مكاسبه أمام الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء

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الدولار يخسر مكاسبه أمام الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء الدولار يخسر مكاسبه أمام الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء

أرشيفية

فقد سعر صرف الدولار الأمريكي مكاسبه المحققة أمس مقابل الجنيه المصري وذلك في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين لينخفض بنحو قرش مسجلا 7.40 جنيه للشراء و 7.42 جنيه للبيع.

واستمر سعر صرف العملة الخضراء في الثبات داخل تعاملات السوق الرسمي في البنوك مسجلة 7.15 جنيهات للشراء و7.1801 جنيهات للبيع.

وعلى صعيد باقي العملات المسجلة داخل البنك الأهلي المصري فقد سجل سعر صرف شراء العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” 9.0497 جنيه مقابل 9.059 جنيه أمس الأحد و9.113 جنيه للبيع مقابل 9.1561 جنيه أمس الأحد أما سعر الشراء للجنيه الإسترليني فقد سجل 11.5886 جنيه مقابل 11.6028 جنيه أمس الأحد أما سعر البيع فقد سجل 11.661 جنيه مقابل 11.7192 جنيه أمس الأحد.

كتب: محمد الباز

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