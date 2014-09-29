بالصور .. محافظ بني سويف ومساعد وزير الدفاع يفتتحان مدرسة الراهبات

افتتح المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف يرافقه اللواء طاهر عبد الله ، مساعد وزير الدفاع ، مبنى مدرسة الراهبات الذي قامت بإنشائه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعد احتراقه خلال أحداث الرابع عشر من أغسطس قبل الماضي ، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة ، حيث قاما بقص الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة.

رافق المحافظ ومساعد وزير الدفاع عدد من المسؤولين التنفيذيين وقيادات القوات المسلحة ببني سويف ، حيث شهدا طابور الصباح بالمدرسة ، وتابعا العديد من الفقرات الفنية والاستعراضات التي قدمها طلبة وطالبات المدرسة.

وألقى مساعد الوزير كلمة أكد فيها على أن وزارة الدفاع تقدر الشعب المصري العظيم وتثمن مواقفه لرد الجميل لقواته المسلحة التي وقفت إلى جواره وكانت عند حسن ظنه ، مؤكدا أن الوزارة لا تألو جهدا من أجل إعادة بناء المنشآت التي احترقت خلال الأحداث التي تلت فض اعتصامي رابعة والنهضة ، وكذا الكوبري الجديد الذي سيمثل نقلة هامة للمحافظة في المجال الاستثماري خاصة بعد أن تمت إضافة مساحة كبيرة لها جعلتها تمتد حتى ساحل البحر الأحمر.

وأكد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف في كلمته أمام الطلاب والضيوف أن شعب المحافظة يقدم الشكر لرئيس الجمهورية على رعايته لها وتثمن دور القوات المسلحة ووقفتها إلى جوار شعب بني سويف ، عقب الأحداث الإرهابية التي نتج عنها تدمير العديد من المنشآت العامة والحكومية ، مشيدا بجهدها في إعادة بناء مدرسة الراهبات في زمن قياسي ، سمح بأن تبدأ الدراسة بها مطلع العام الجديد ، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي يدعم بشكل كامل جميع الاحتياجات التي تطلبها القوات المسلحة ضمن جهودها لدعم المحافظة ، لافتا إلى أن شعب بني سويف يقدر كافة الجهود التي بذلتها الهيئة الهندسية لإعادة بناء مدرسة الراهبات ، ومبنى ديوان عام المحافظة ، وإنشاء الكوبري الجديد على النيل ، وترميم المستشفى العام ، وكذا إنشاء فندق للقوات المسلحة بمدينة بني سويف.

كرمت إدارة المدرسة مساعد وزير الدفاع والمحافظ وقيادات المحافظة السياسية والتنفيذية والأمنية وقدمت لهم عددا من الدروع والهدايا وشهادات التقدير.

وأدى اللواء طاهر عبد الله مساعد وزير الدفاع تحية العلم أمام طابور الصباح وردد الجميع النشيد الوطني إيذانا ببدء الدراسة رسميا بالمدرسة.