جبرائيل : ترحيب المصرين بالرئيس فى أمريكا لم تميز بين دين وآخر

قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن السيسى فى كلمته التاريخية أمام الأمم المتحدة حول أنظار العالم كله إلى مصر، ولأول مرة تستغرق مقابلة الرئيس الامريكى للرئيس السيسى أكثر من ساعة ونصف والتى اعتاد فيها رؤساء أمريكا ألا تتجاوز مقابلتهم لأى رئيس دولة أكثر من 25 دقيقة .

وأضاف جبرائيل- فى تصريحات له اليوم – “يجب ان يوجه تحية للبطل الحقيقى فى هذا الحدث التاريخى وهم للجالية المصرية فى الخارج والتى حشدت اكثر من خمسين اتوبيسا من اكثر من خمسة ولايات بالاضافة الى اتوبيس من كندا استمرت فى رحلته لنيويورك لاكثر من 8 ساعات لتحية الرئيس السيسى”.

واستطرد جبرائيل: “أعلام المصريين لم تميز بين أبناء دين أو اخر أو حزبا أو آخر وانما كانت لوحة رائعة لوحدة المصريين جميعا فينبغى على الاجهزة المعنية توجيه الشكر للهيئات والجمعيات التى استطاعت ان تغير ملامح شوارع نيويورك بالحشود المصرية واعلام السيسى تستوجب على الاجهزة المعنية توجيه الشكر للجالية المصرية ورموزها والاخوان اصيبوا بخيبة امل ولطمة على وجوههم لم يمحوها الزمن ومحاولات يائسة منهم بالاعتداء على بعض الرموز والشارع الامريكى ما زال يتحدث عن عظمة مصر ورئيسها”