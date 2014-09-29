أخبار عاجلة

السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

جبرائيل : ترحيب المصرين بالرئيس فى أمريكا لم تميز بين دين وآخر

Google+ Print
جبرائيل : ترحيب المصرين بالرئيس فى أمريكا لم تميز بين دين وآخر جبرائيل : ترحيب المصرين بالرئيس فى أمريكا لم تميز بين دين وآخر

الدكتور نجيب جبرائيل

قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن السيسى فى كلمته التاريخية أمام الأمم المتحدة حول أنظار العالم كله إلى ، ولأول مرة تستغرق مقابلة الرئيس الامريكى للرئيس السيسى أكثر من ساعة ونصف والتى اعتاد فيها رؤساء أمريكا ألا تتجاوز مقابلتهم لأى رئيس دولة أكثر من 25 دقيقة .

وأضاف جبرائيل-  فى تصريحات له اليوم – “يجب ان يوجه تحية للبطل الحقيقى فى هذا الحدث التاريخى وهم للجالية المصرية فى الخارج والتى حشدت اكثر من خمسين اتوبيسا من اكثر من خمسة ولايات بالاضافة الى اتوبيس من كندا استمرت فى رحلته لنيويورك لاكثر من 8 ساعات لتحية الرئيس السيسى”.

واستطرد جبرائيل: “أعلام المصريين لم تميز بين أبناء دين أو اخر أو حزبا أو آخر وانما كانت لوحة رائعة لوحدة المصريين جميعا فينبغى على الاجهزة المعنية توجيه الشكر للهيئات والجمعيات التى استطاعت ان تغير ملامح شوارع نيويورك بالحشود المصرية واعلام السيسى تستوجب على الاجهزة المعنية توجيه الشكر للجالية المصرية ورموزها والاخوان اصيبوا بخيبة امل ولطمة على وجوههم لم يمحوها الزمن ومحاولات يائسة منهم بالاعتداء على بعض الرموز والشارع الامريكى ما زال يتحدث عن عظمة مصر ورئيسها”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك