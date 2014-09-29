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جامعة قناة السويس تستضيف مؤتمر دورالبحث العلمى والتكنولوجيا في دعم مشروع القناة

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جامعة قناة السويس تستضيف مؤتمر دورالبحث العلمى والتكنولوجيا في دعم مشروع القناة جامعة قناة السويس تستضيف مؤتمر دورالبحث العلمى والتكنولوجيا في دعم مشروع القناة

 

اللواء أحمد بهاء الدين القصاص-محافظ الإسماعيلية

يستقبل اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية الدكتور شريف حماد وزير الدولة للبحث العلمى و الدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى ضمن فعاليات مؤتمر البحث العلمى و التكنولوجيا في دعم مشروع تنمية محور قناة السويس و الذى تستضيفه جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

و يناقش المؤتمر والذى يقام على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 30/9 و 1/10 جلسة افتتاحية بحضور السيد وزير الدولة للبحث العلمى ومحافظ الإسماعيلية و رئيس اكاديمية البحث العلمى وممثل عن رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الجامعة ثم تبدأ انعقاد الجلسات التي تتناول مشروعات المياه والطاقة و التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتشغيل و صيانة و توسعة و مراقبة القناة يعقبها عقد جلسة خاصة عن الزراعة و الاستزراع السمكى ومشروع وادى التكنولوجيا و تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والالكترونيات.

و خلال اليوم الثانى من المؤتمر سيتم مناقشة اللوجستيات والنقل البحرى والدراسات الجيوفيزيقية و أبحاث التربة والموارد البشرية والسياحة والتنمية البيئية لمنطقة المحور.

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