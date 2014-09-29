بالصور .. إفتتاح مجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر

افتتح المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة ، اليوم الإثنين ، مجمع محاكم مجلس الدولة بالمقر القديم للمجلس المحلى الشعبى لمحافظة الأقصر ، بحضور عدد من أعضاء نواب رئيس مجلس الدولة ، واللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر ، واللواء منتصر أبوزيد مدير الأمن ، ودوش مصطفي نقيب المحامين بالأقصر.

تم تطوير المقر الجديد خلال 20 يوم بتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات التابعة للقوات المسلحة.

وأكد المستشار جمال ندى رئيس مجلس الدولة على ان سياسة مجلس الدولة تستهدف فى الفترة الاخيرة نشر مقرات لكافة درجات التقاضى بين ربوع الجمهورية ، مؤكدا على اختيار محافظة الأقصر ليكون لها الأولوية فى افتتاح مقر محاكم مجلس الدولة لأهميتها بين المحافظات ، بهدف نشر العدالة فى المحافظات بالتنسيق بين الجهه الإدارية والقضائية.

ووجه ندا الشكر لفضيلة الأمام الأكبر شيخ الازهر احمد الطيب لتقديمه المساعدات لتجهيز المقر، كما وجه الشكر لمحافظ الأقصر وأهالي المحافظة السياحية ، مشيرا إلى بدء الجلسات من بعد غد بالمقر الجديد لمجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر.