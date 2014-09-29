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الشرقية ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لإستقبال عيد الأضحى

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الشرقية ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لإستقبال عيد الأضحى الشرقية ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لإستقبال عيد الأضحى

قرر الدكتور سعيد عبد العزيز ، محافظ الشرقية تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وغرف أخرى بجميع مديريات الخدمات لمتابعة إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الأضحى المبارك .

وقرر المحافظ إلغاء كافة الأجازات لقيادات المحافظة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات كما نبه بضرورة تواجد طاقم إداري وطبى وفنى بجميع المستشفيات المركزية ووحدات الرعاية الصحية التابعة لها .

وأمر بتوفير كافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ بمستشفيات المحافظة، حملات مكثفة على جميع محلات بيع اللحوم المستوردة ،حملات مكثفة على جميع الصيدليات والسلخانات لفحص الثلاجات ورش أماكن الذبح .

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