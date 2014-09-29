محلب يعقد اجتماعا لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية بالمجمعات قبل عيد الأضحى

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء على أهمية السعي لتجديد وتحديث منظومة المجمعات الاستهلاكية لمواجهة الاستغلال في الأسواق، مشيرا الى أنه سيتم وضع تقييم لجميع الجمعيات الاستهلاكية، وستتم مقارنتها بالمجمعات التجارية الخاصة الكبرى، بحيث لا تقل عنها في مستوى الخدمات المقدمة سواء في الاسعار، أو النظافة، أو التعامل مع المواطنين، كما سيتم اجراء مسابقة لتصميم الواجهات والشعارات الخاصة بالمجمعات الاستهلاكية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس إبراهيم محلب اليوم الاثنين، بحضور وزير التموين، مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية الأساسية ورصيدها الاستراتيجي، وبخاصة في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات في ملف تطوير الشركات الغذائية الوطنية وفروعها وتجديد المجمعات الاستهلاكية من خلال برنامج متكامل.

> وقد استمع رئيس الوزراء إلى عرض من قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول جهود الشركة في تحديث الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، حيث أكدوا على أنه مع بدء الاهتمام الحالي بتحديث تلك الجمعيات، زاد البيع فيها بصورة ملحوظة، فمثلا كانت إحدى الجمعيات تبيع بحوالي 180 ألف جنيه في الشهر، فأصبحت اليوم تبيع بـ 3.5 مليون جنيه شهريا، كما ارتفعت نسبة المبيعات في الـ 3 أشهر الأخيرة بنسبة 183%.

> وأضاف مسئولو الشركة أن خطة التحديث تقوم على محورين: إما التطوير أو الإحلال والتجديد، حيث سيتم تطوير57 فرعا تطويرا شاملا، و15 فرعا إحلال وتجديد ورفع كفاءة خلال عام، على أن يتم الانتهاء من تجديد وتطوير كافة الفروع خلال عامين.

> كما قام وزير التموين خلال الاجتماع بعرض عينات لبعض السلع الغذائية التي يتم توفيرها حاليا في الجمعيات التعاونية والتي تتميز بالجودة والأسعار المناسبة، كما عرض مقارنة بين أسعار السلع الموجودة في المجمعات الاستهلاكية وتلك الموجودة في بعض المجمعات الاستهلاكية الخاصة، حيث كانت أسعار سلع الجمعيات التعاونية أقل، مشيرا أيضا الى أنه تم الاتفاق مع وزير الاسكان على إنشاء مجمعات استهلاكية في المدن الجديدة لخدمة سكانها.

> وقد شدد رئيس الوزراء أنه لا يوجد وقت للهزل، وأنه يجب أن يتغير مستوى تلك الجمعيات التعاونية الى الأفضل، على أن تتم محاسبة غير المنضبطين، مشيرا الى أن التطوير والتجديد سيكون بتوقيتات زمنية للتنفيذ، وبمعايير محددة، مضيفا أنه يجب الاحتفال بالجمعية المثالية، بحيث يحصل مديرها على خطاب شكر، ومكافأة ، ومن يقصر ليس له مكان.

> من ناحية أخرى، أكد محلب على ضرورة الارتقاء بمستوى التعامل مع المواطنين في الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى ضرورة الاعلان عن إغلاق أي فرع قبل الشروع في تطويره مع توفير سيارات بديلة بالبضائع للمواطنين وإعلامهم أيضا بأقرب فرع يعمل، مشددا على أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية هي بمثابة صمام أمان للدولة ولن تتركه.

> أوضح محلب أيضا أن مكونات التطوير والتجديد الخاصة بتلك الجمعيات التعاونية ستعتمد على الصناعات المصرية، سواء في توفير الإستاندات الحاملة للمنتجات أم أعمال الإنارة، كما سيتم الاتفاق مع اتحاد الصناعات لتوفير أي مكون تحتاجه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من المصانع المصرية.

> على صعيد آخر، وفيما يتعلق بجهود الشركة القابضة في توفير السلع الغذائية الأساسية، أوضح مسئولو الشركة أنهم قاموا بالتعاقد مع الجانب السوداني على توريد 10 آلاف رأس ماشية بسعر 35 جنيها لكيلو التوريد، بينما كانت تباع في العام الماضي بـ45 جنيها، مشيرين إلى أن التعاقد يضمن التوريد لمدة عام، مع تثبيت السعر، وسيصل التوريد الى 50 ألف رأس، مضيفين أن اللحم الاسترالي موجود والكيلو بـسعر 46 جنيها مُشفى، كما أوضحوا أنه تم الاتفاق على تسليم أضاحي في المجزر، بالكيلو قائم بـ 25 جنيها، وتم إعلان ذلك في المجمعات للحجز، وسيكون الاستلام من مجزر البساتين.

أ ش أ