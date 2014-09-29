وزير البيئة يلتقي بعثة البنك الدولى لبحث سبل التعاون فى المجالات البيئية

عقد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي اجتماعا موسعا مع بعثة البنك الدولي برئاسة السيد بون ويت والوفد المرافق له بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة المهندس أحمد أبو السعود ومديري المشروعات والقيادات المعنية بالوزارة وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة بالفسطاط.

> وناقش المجتمعون عدة موضوعات ومنها مشروعات مرفق البيئة العالمي وفي مقدمتها مشروع الإدارة المتكاملة لبحيرة مريوط والهدف الرئيسي منه والذي يتمثل في خفض أحمال التلوث بالبحيرة الواقعة على البحر المتوسط من خلال عدة مكونات ومنها

> الأراضي الرطبة وإعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية وبحيرة مريوط بالأسكندرية، بالإضافة إلي رفع الكفاءة والتدريب وتجهيزات المعامل وإعداد برامج لرصد نوعية المياه.

> كما تناولوا مشروع الحد من الملوثات العضوية الثابتة POP’S، حيث تم توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بالمشروع في 26 أغسطس الماضي، وجار البدء في التنفيذ، بالإضافة إلي استعراض مشروعات التحكم في التلوث الصناعي والذي تم الانتهاء من

> مرحلته الثانية وصرف قيمة التمويل التي تقدر بـ 20 مليون دولار من خلال تنفيذ عدد 45 مشروعا بالمنشآت الصناعية الواقعة في القاهرة الكبرى والأسكندرية.

> وتم أيضا خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المستقبلي على أن يقوم البنك الدولي بدعم وزارة البيئة في عدة مجالات منها دعم مشروعات التنمية الخضراء والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالإضافة إلي إنشاء وحدة للإحصاءات الاقتصادية والدعم في مجالات كفاءة استخدام الطاقة، حيث تم استعراض الخطوات المستقبلية الخاصة بمشروع تحسين هواء القاهرة وإعداد المرحلة الجديدة لمشروعات مكافحة التلوث الصناعي تحت مظلة الصناعات الخضراء والتي ستركز على مشروعات كفاءة الطاقة وإعادة استخدام المخلفات الزراعية والصلبة كوقود بديل مع التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تطبيق مفاهيم الصناعة الخضراء.

> وقال وزير البيئة – في ختام اللقاء – إننا “نحتاج للتعاون في دعم السياسات البيئية في عدة قضايا محورية أهمها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومعالجة الصرف الصناعي، بالإضافة إلي معالجة الصرف الصحي للمناطق الريفية واستخدام المخلفات في توليد الطاقة”.