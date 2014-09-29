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بالصور والفيديو .. محافظ الإسماعيلية يكرم أصغر متبرعة لتحيا مصر

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بالصور والفيديو .. محافظ الإسماعيلية يكرم أصغر متبرعة لتحيا مصر بالصور والفيديو .. محافظ الإسماعيلية يكرم أصغر متبرعة لتحيا مصر

كرم اللواء احمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية خمسة من الشخصيات المتميزة من أبناء المحافظة والذين ساهموا فى دعم مشروع تحيا تقديراً لمجهوداتهم ورفع إسم محافظة الإسماعيلية .

وشمل التكريم كل من السيدةغادة أحمد محمد خير على الفائزة بلقب المعلمة المثالية على مستوى الجمهورية والتى تبرعت بقيمة الجائزة بمبلغ ثلاثة آلاف جنيهاً لصالح مشروع صندوق تحيا مصر واللاعبة سارة سمير السيد أبنة الإسماعيلية الحائزة على الميدالية الذهبية فى بطولة أولمبياد الشباب بالصين.

والطفلة هنا إبراهيم محمد ذات الخمس سنوات والتى تبرعت من مصروفها الخاص وحصالة نقودها لصالح دعم مشروع تحيا مصر والتى تم تكريمها من أبناء الإسماعيلية كأصغر طفلة على مستوى تتبرع لصالح تحيا مصر .

وكرم أيضًا الإعلامى هانى عبد الرحمن مدير مكتب جريدة المصرى اليوم بالإسماعيلية ومنفذ فيلم القناة التليفزيونية ( قناة السويس الجديدة) والتى تبث على اليوتيوب باللغتين العربية والإنجليزية يومياً لنقل وقائع وأحداث المشروع القومى لقناة السويس الجديدة.

وشمل التكريم فاطمة مصطفى محمد والتى تبرعت بـ”غويشة “ذهب لصالح مشروع تحيا مصر .

 

 

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