أخبار عاجلة

السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالفيديو والصور .. مساعد وزير الدفاع يؤدي تحية العلم أثناء إفتتاح مدرسة الراهبات ببني سويف

Google+ Print
بالفيديو والصور .. مساعد وزير الدفاع يؤدي تحية العلم أثناء إفتتاح مدرسة الراهبات ببني سويف بالفيديو والصور .. مساعد وزير الدفاع يؤدي تحية العلم أثناء إفتتاح مدرسة الراهبات ببني سويف

تحية العلم بمدرسة الراهبات

أدى اللواء طاهر عبدالله مساعد وزير الدفاع تحية العلم رافعا التحية العسكرية أمام علم ، بحضور المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف ، وردد طلاب مدرسة الراهبات بمدينة بنى سويف تحية العلم ثلاث مرات.

أعرب اللواء طاهر عبدالله مساعد وزير الدفاع عقب تحية العلم عن سعادته بقيام القوات المسلحة بإعادة إنشاء مدرسة الراهبات التى تم إحراقها عقب أحداث فض ميداني رابعة والنهضة ، مؤكدا ان القوات المسلحة تؤدى واجبها الوطنى لشعب مصر ردا لجميله.

ونقل عبدالله تحية الفريق صبحى صدقى وزير الدفاع ، وأضاف انه كان تلميذاً في هذه المدرسة ، وقال انه من القدر ان يكون مسئولا عن إعادة إنشاء مدرسته ابان عمله رئيسا لسلاح الإدارة الهندسية.

وقال المستشار مجدى البتتى محافظ بنى سويف ان الدارسة عادت إلى مدرسة الراهبات ، اليوم ، بعد ان أحرقها منذ عام ونصف وأضطرت التربية والتعليم إلى نقلها للعمل العام الماضى فى سان مارك بمدينة بنى سويف حتى أعادت القوات المسلحة انشائها لتبدأعامها الدراسى من جديد.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا