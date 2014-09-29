بالفيديو والصور .. مساعد وزير الدفاع يؤدي تحية العلم أثناء إفتتاح مدرسة الراهبات ببني سويف

أدى اللواء طاهر عبدالله مساعد وزير الدفاع تحية العلم رافعا التحية العسكرية أمام علم مصر ، بحضور المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف ، وردد طلاب مدرسة الراهبات بمدينة بنى سويف تحية العلم ثلاث مرات.

أعرب اللواء طاهر عبدالله مساعد وزير الدفاع عقب تحية العلم عن سعادته بقيام القوات المسلحة بإعادة إنشاء مدرسة الراهبات التى تم إحراقها عقب أحداث فض ميداني رابعة والنهضة ، مؤكدا ان القوات المسلحة تؤدى واجبها الوطنى لشعب مصر ردا لجميله.

ونقل عبدالله تحية الفريق صبحى صدقى وزير الدفاع ، وأضاف انه كان تلميذاً في هذه المدرسة ، وقال انه من القدر ان يكون مسئولا عن إعادة إنشاء مدرسته ابان عمله رئيسا لسلاح الإدارة الهندسية.

وقال المستشار مجدى البتتى محافظ بنى سويف ان الدارسة عادت إلى مدرسة الراهبات ، اليوم ، بعد ان أحرقها منذ عام ونصف وأضطرت التربية والتعليم إلى نقلها للعمل العام الماضى فى سان مارك بمدينة بنى سويف حتى أعادت القوات المسلحة انشائها لتبدأعامها الدراسى من جديد.

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