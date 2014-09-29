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الأمن الوطنى يضبط خلية إرهابية جديدة علي اتصال بتنظيم داعش بالشرقية

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الأمن الوطنى يضبط خلية إرهابية جديدة علي اتصال بتنظيم داعش بالشرقية الأمن الوطنى يضبط خلية إرهابية جديدة علي اتصال بتنظيم داعش بالشرقية

 

كشفت مصادر قضائية بنيابة الزقازيق الكلية بالشرقية،عن قيام أجهزة الأمن الوطني بالقاهرة ،من القبض علي 8 من أعضاء خلية إرهابية جديدة ،علي اتصال بتنظيم داعش الإرهابي ،وتبين ان زعيم الخلية من مدينة الزقازيق ،وأن باقي أفراد الخلية من مركز منيا القمح .

وتم ترحيل أفراد الخلية إلي نيابة الزقازيق الكلية ،التي تباشر التحقيقات مع خلية خالد مغاوري التي تعتبر أول خلية تضبط بمصر علي إتصال بتنظيم داعش .

وأضافات التحقيقات أن زعيم الخلية تم القبض عليه أثناء سفره لتركيا لتلقي تدريبات قبل سفره إلي سوريا ،كما تم القبض علي العضو الثاني بالخلية أثناء سفره ببرج العرب .

وتبين من التحقيقات التي بإشرت مع أفراد الخلية أنه تم ضبط مبالغ مالية طائلة بحوزتهم ،كانت عبارة عن تمويل من الخارج للقيام بعمليات إرهابية ،بالشرقية ومختلف المحافظات والقيام بأعمال تخربيه ضد الجيش والشرطة .

 

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