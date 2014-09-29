دورات تدريبية في أخلاقيات البحث العلمي بجامعة بنها

نظم مركز تنمية القدرات بجامعة بنها ، العديد من الدورات التدريبية في مجال أخلاقيات البحث العلمي للباحثين ” ماجيستير – دكتوراه ” بغرض تجويد البحث العلمي وتوظيف أخلاقياته عبر مراحل إنجازه، لخدمة العملية التعليمية والبحثية بمختلف التخصصات العلمية ولمساعدة الباحثين على إنجاز أبحاثهم على نحو أفضل.

وأكد الدكتور جمال أبو الوفا مدير مركز تنمية القدرات بالجامعة ، على أنه يبذل كل مالديه من جهود لتوظيف كل إمكاناته المتاحة في إطار تدريب الباحثين للوصول إلى الهدف المنشود وهو تحقيق جودة البحث العلمي بكل كليات الجامعة وبالتعاون مع السادة وكلاء الدراسات العليا.

وأضاف أبو الوفا أن المركز قام بتنفيذ 25 دورة خاصة بأخلاقيات البحث العلمي وبواقع 625 متدربا من مختلف كليات الجامعة.