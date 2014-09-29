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دراسة:مهبل المرأة قادر على إنتاج مضاد حيوي

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دراسة:مهبل المرأة قادر على إنتاج مضاد حيوي دراسة:مهبل المرأة قادر على إنتاج مضاد حيوي

الإثنين 29-09-2014 14:55

تشير دراسة أمريكيّة صادرة أخيراً ومنشورة في المجلة الطبيّة "سل" إلى إمكانية تصنيع عقاقير طبيّة جديدة، بالاستناد إلى ما ينتجه مهبل المرأة من بكتيريا طبيعية! فمن المعلوم أنّ الجسم موطن لآلاف البكتيريا، التي تؤمّن الحماية للجسم. وقد حدّد باحثون في جامعة كاليفورنيا بكتيريا Lactobacillus gasseri، التي تتواجد في المهبل وتنتج مضاداً حيوياً، يُسمّى Lacotocilline، مشابهاً للعقاقير الصيدلانية المستخدمة في مكافحة الالتهابات المهبلية.
ولكن على عكس المضادات الحيويّة "الصيدلانية"، التي تقتل جميع البكتيريا من دون تمييز، فإنّ هذه "الأدوية الطبيعية" تستهدف على وجه التحديد العامل الذي يُسبّب المرض.
ويقول مايكل فيشباخ، أحد علماء الأحياء المشاركين في الدراسة: "إنّ الطرق المستخدمة لإيجاد هذا النوع من البكتيريا قد تغيّر جذرياً الطريقة، التي يتمّ وفقها إجراء البحوث الدوائية وتصنيع الأدوية".
ومن أجل إنجاز هذه الدراسة، أجرى الباحثون تحليلاً واسع النطاق لتركيبة المايكروبيوم البشري باستخدام جهاز جديد يُسمّى ClusterFinder، فجاءت النتائج أنّ "الجسم هو موطن ما لا يقلّ عن 3118 مجموعة متميّزة من الجينات البكتيرية المشاركة في تركيب جزيئات الأدوية التي تشابه العلاجات الدوائية".

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