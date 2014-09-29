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ضبط 5000 قرص مخدر بحوزة عاطل بالمنيا

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ضبط 5000 قرص مخدر بحوزة عاطل بالمنيا ضبط 5000 قرص مخدر بحوزة عاطل بالمنيا

أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطل بحوزته 5000 قرص مخدر و3 بنادق آليه وخرطوش بالمنيا.

وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة المنيا وضباط مباحث ابوقرقاص مفادها قيام شخص يدعي “عطية م” بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز والمناطق المجاورة مسرحا لمزوالة نشاطه.

تم ضبط المتهم عقب تقنيين الإجراءات حال تواجده بلنصورة التابعه للمركز مستقلا دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته 5000 قرص لعقار التامول المخدر وبندقيه آليه تحمل رقم “2600064″ ، و2 طلقة ، و2 بندقيه خرطوش.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيله البيع والدراجة البخارية لتسهيل عملية البيع.

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