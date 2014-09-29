عروس جورج كلوني تختار فستاناً من Giambattista Valli في زفافها

أنهى جورج كلوني أيام عزوبيته رسمياً بزواجه على المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين بحفل خاص أقيم في مدينة البندقية في إيطاليا.

وقد تساءل المتابعون عمن سينال شرف تصميم فستان العروس، ويبدو أن المصمم المفضل لديها Oscar De La Renta هو من نال هذا الشرف , وعلى الرغم من عدم وجود أي صور خاصة من حفل الزفاف الدي أقيم صباح هذا اليوم الا أننا نتوقع إطلالة ساحرة من أمل علم الدين فقد أطلت البارحة بعد عقد القران بفستان قصير ورائع باللون الأبيض الإيطالي Giambattista Valli نسقته مع حذاء لماع أنيق.

شاهدي إطلالتها بعد عقد القران وأخبرينا برأيك؟