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عروس جورج كلوني تختار فستاناً من Giambattista Valli في زفافها

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عروس جورج كلوني تختار فستاناً من Giambattista Valli في زفافها عروس جورج كلوني تختار فستاناً من Giambattista Valli في زفافها

الإثنين 29-09-2014 13:27

أنهى جورج كلوني أيام عزوبيته رسمياً بزواجه على المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين بحفل خاص أقيم في مدينة البندقية في إيطاليا.

وقد تساءل المتابعون عمن سينال شرف تصميم فستان العروس، ويبدو أن المصمم المفضل لديها Oscar De La Renta  هو من نال هذا الشرف , وعلى الرغم من عدم وجود أي صور خاصة من حفل الزفاف الدي أقيم صباح هذا اليوم الا أننا نتوقع إطلالة ساحرة من أمل علم الدين فقد أطلت البارحة بعد عقد القران بفستان قصير ورائع باللون الأبيض الإيطالي Giambattista Valli نسقته مع حذاء لماع أنيق.

شاهدي إطلالتها بعد عقد القران وأخبرينا برأيك؟

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سيدتي